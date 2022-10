BFKA-Veszprém – KK Ajka 30-28 (13-12)

Veszprém, 110 néző. V.:Barna, Kovács. BFKA-Veszprém: Mikler K., Tóth M. (kapusok), Bogdány, Jajic 2, Horváth M. 1., Czabula 6 (4), Szabó T. 4, Almásy 1, Janowsky, Nagy Á., Tóth I. 6, Pintér 2, Végh 1, Majczán 5, Balogh 1, Bene 1. Edző: Dinko Dankovic. KK Ajka: Oláh, Konyicsák, Baracskai (kapusok), Jávor 2, Tóth 2, Gyene 5, Nagy M., John 1, Dobos 1, Breuer 2, Forgács, Ernei 5, Zsáki, Buri 3, Perczel 5, Bonyhádi 2. Edző: Tréki Tamás.

Kiállítás: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2.

A találkozó első tíz perce kiegyenlített játékot hozott, majd a hazaiak négyszer is betaláltak, (8-4). A vendégek mestere azonnal időt kért, aminek meg is lett az eredménye, hiszen az ajkaiak három góllal visszajöttek a meccsbe, (8-7). Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok, a kapusok remek formában védtek. A szünetre a BFKA-Veszprém harcolt ki minimális előnyt. A térfélcserét követően ismét meglépett a házigazda három találattal, de az ajkaiak egalizáltak, majd a vezetést is átvették rövid időre (18-19). A negyvennyolcadik percben 23-24-es állásnál a fiatal akadémisták négy gólt szerezve megléptek a vendégektől, akik nem adták könnyen magukat és izgalmassá tették a hajrát (27-26). Az utolsó perceket a veszprémiek bírták jobban és otthon tartották a két bajnoki pontot.

BFKA-Balatonfüred – Szigetszentmiklósi KSK 26-32 (17-15)

Balatonfüred, 80 néző. V.: Csányi, Gadányi. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 7, Fadhle, Szmetán 7 (2), Kathi 4, Mellák, Klucsik 2, Török-Vida, Bódi, Bodócs 2, Hermann H. 1, Boldoczki, Orbán, Tóth A., Tóth L. 3. Edző: Kis Ákos.

Kiállítás: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

A mérkőzés elején jobban kapta el a fonalat a házigazda Balatonfüred, ugyanis a 3. percben 3-0 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a vendégek magukra találtak, és többször is megközelítették egy gólra a hazaiakat. Félidei pihenőre 17-15-el vonulhattak a csapatok. A második játékrészt aktívabban indította a Szigetszentmiklós, és a 35. percben kiegyenlítette a párharcot (19-19). A mérkőzés hajrájában a vendégek új szintre kapcsoltak, amivel a Balaton-partiak nem tudtak mit kezdeni. Az 55. percben már öt gólra duzzadt a Szigetszentmiklós előnye, ami végképp eldöntötte a találkozó sorsát.