Egy hét telt el azóta, hogy a világválogatott Éles József által alapított gárda csodát tett, több szurkolójuk azóta is alig képes felfogni, hogy Stranigg Jánosék ott vannak a rangos sorozat főtábláján. Két évvel az után, hogy feljutottak az élvonalba, és hogy tavasszal MK-ezüstérmesek lettek. Az EL második körének visszavágóján – a célokat messze túlszárnyalva – a gall Chambery Savoie MBH-t múlták felül. Azóta Bécsben megtartották a csoportkörök sorsolását, a mieink a legnehezebb hatosba kerültek.

Leendő ellenfeleik között van az Európa Liga címvédője, a portugál Benfica, ahol az a Chema Rodrigez a szakvezető, aki válogatottunk szövetségi kapitánya is. Náluk a svéd Jonas Kallman a balszélső és Juhász Ádám az irányító. A francia Montpellier HB kétszeres BL-győztes, együttesükben szerepel a Telekom Veszprém által már leigazolt balszélső, Hugo Descat, a jobbátlövő Valentin Porte és a két fazonszabász, az argentin Diego Simonet és a szlovén Stas Skube. A német Frisch Auf Göppingen kapusa a horvát Marin Sego, mellette a portugál balátlövő, Gilberto Duarte és a szlovén beálló, Blaz Blagontisek lehet ismerős a helyi sportbarátoknak. A svájci Kadetten Schaffhausenben Bartók Donát a jobb-, a spanyol Joan Canellas pedig a balátlövő. A szextett tagja még a felvidéki Tatran Presov, ahol tíz légióst foglalkoztatnak. Mint megtudtuk: Konkoly Csaba edző tanítványai október 25-én Németországban rajtolnak, és február utolsó napján a Benficát fogadják zárásként.

– Előzetesen egyikünk sem gondolt továbbjutásra, amivel nehéz helyzetbe hoztuk magunkat: minden szempontból óriási kihívás előtt állunk, nagy teher nyomja a vállunkat – vallotta be Éles József. – Komoly szervezőmunka vár ránk, hogy a csapatnak minden feltételt biztosítsunk. Most például gőzerővel „szervezkedünk”, az adminisztratív teendőket helyezzük előtérbe. Azon vagyunk, hogy pluszforrásokkal gazdálkodhassunk. A támogatóinkkal el is kezdődtek a szükséges egyeztetések, tapogatózó telefonbeszélgetések és elektronikus levélváltások. A határon túli fellépéseinkkel a cégek előtt marketing- és reklámlehetőségek adódhatnak. Miként a játékosok a csoportmeccsekre, mi sem készültünk fel korábban ezekre a feladatokra, minden derült égből villámcsapásként ért bennünket. Igyekszünk minden követ megmozgatni, akár új szponzorokkal is megállapodni. Kemény időszak ez számunkra, mert a szervezés terén az EHF is komoly követelményeket támaszt.

A tulajdonos-ügyvezető konkrét számokról nem beszélt, de az öt oda-visszavágós EL-párharc akár százmillió forintjukba is kerülhet. Az ellenben nem fordult meg a fejükben, hogy – az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben, vállalva az eltiltás kockázatát – visszalépnek a küzdelmektől. – Miért is tennénk így, mikor mi boldogok vagyunk, hogy ez a lehetőség megadatott számunkra?! A múlt heti sorsoláskor jól belehúztunk, nálunknál nagyságrendekkel nagyobb büdzsével rendelkező vetélytársakkal találkozunk majd, viszont a Chambery ellen sem mi voltunk az esélyesek – mondta Éles József.

Egyesek úgy vélik: már az is nagy szó lenne, ha nem a csoportjuk utolsó helyén zárnának. – Célunk a tisztes helytállás. Szerintem a srácok megoldják a rájuk váró feladatokat, s lesz erejük a bajnokság-Európa Liga ritmushoz. Persze a pihentetésükre oda kell figyelnünk. Egyelőre mindnyájan a sötétben tapogatózunk, néha van bennünk némi félsz, aztán az is lehet, hogy a csoportkörös szereplés olyan lökést ad a társaságnak, ami az NB I-ben is kamatozik. Az ugyanakkor biztos, hogy olyan csapatok várhatók Veszprémbe, akiknek a fellépéseire érdemes lesz kilátogatni – húzta alá az egykori klasszis.