A magyar bajnokságban csupán egy győzelemmel álló Éles Benedekék nemrég átestek a nemzetközi kupaporond csoportküzdelmeinek tűzkeresztségén, és a Frisch Auf Göppingen otthonában 46-30-ra kaptak ki. Az eredmény dacára sokáig jól tartották magukat, aztán az ellenfél minden szempontból föléjük nőtt. A Veszprém Arénába látogató helvétek első olvasatra nem rendelkeznek a németekhez hasonló potenciával, ám a mieink papíron velük sincsenek egy súlycsoportban. Az 1955-ben alapított klub eddig egy tucatszor nyerte meg hazája pontvadászatát, ahol jelenleg is elsők. A 2010-ben EHF-kupadöntős gárda mostani keretében spanyol, magyar, német, osztrák, horvát, izlandi és szlovén légiós is van. Az EL-rajton odahaza szenvedtek vereséget a francia Montpellier HB-tól (28-30), soraikból a Pick Szegedből ismert Canellas (8 gól) és Bartók Donát (7) volt a legeredményesebb. Konkoly Csaba edző tanítványai ellenük is egy jó mérkőzést akarnak vívni. Ezen találkozónak aligha lesz olyan elképesztő irama, mint a nyitánybeli gólzáporos derbinek volt, ám mert a veszprémieknek azóta sem lett sokkal hosszabb a kispadjuk, az esélyek egyértelműen a rutinos vendégek mellett szólnak. A bakonyiak ismét teher és eredménykényszer nélkül léphetnek pályára, de az értük szorítók elvárják tőlük, hogy bátran, lelkesen, elszántan és különösebb megilletődöttség nélkül kézilabdázzanak, ha pedig lesz tartásuk, nem készülnek el túl korán az erejükkel és takarékoskodnak a technikai hibákkal, közönségszórakoztató párharccal is jelentkezhetnek.