Hét forduló után veretlenül áll a futsal NB I tabellájának élén az 1. FC Veszprém, az egyedüli a mezőnyben, amely nem kapott ki még ebben a szezonban.

A bakonyiak eddig hat siker mellett egy alkalommal veszítettek pontot, épp legutóbbi hazai meccsükön, amikor a Debreceni EAC elleni csata végződött 2-2-es döntetlenre.

Az erős kerettel rendelkező Kecskemét mérlege négy győzelem, két döntetlen és egy vereség, ezzel az ötödik pozíciót foglalja el a rendkívül kiegyenlített mezőnyben.

Már most látszik, hogy idén (is) nagy csata lesz a felsőházi, illetve az azon belüli legjobb helyekért. Ez azt jelenti, hogy minden egyes bajnokinak nagy jelentősége van, aki lépéshátrányba kerül, az nagyobb nyomással lesz kénytelen a folytatásban pályára lépni.

A Kecskemét elleni összecsapás azért is érdekes, mert a mostani vendégeknél két olyan játékos is szerepel majd, aki korábban a bakonyi megyeszékhelyen futsalozott. Bencsik Roland már évek óta a kecskemétieket erősíti, a válogatott Pál Patrik pedig idén igazolt oda. A veszprémieknél is van olyan futsalos, aki korábban játszott a riválisnál: a bakonyi csapatban remekül bemutatkozó Aleksandar Gavrilovics korábban másfél szezont töltött Kecskeméten.

- Már a szezon elején is említettem, hogy véleményem szerint a Kecskemét rendelkezik a legerősebb kerettel az élvolban a Haladás mellett. Mi más úton járunk, fiatalokat építünk fel, igyekszünk rotáéni és minél több jtékpercet adni a feltörekvő tehetségeknek - reagált lapunk érdeklődésére Fehér Zsolt, az 1. Futsal Club Veszprém szakvezetője, aki hozzátette: természetesennagyon örül, hogy csapata ilyen jól áll a bajnokságban és ott tart, ahol, ám az ő céljuk továbbra is „csupán” az, hogy a felsőházban szerepeljenek a rájátszásban.

– Természetesen a Kecskemét ellen is szeretnénk nyerni, bízom benne, hogy jó meccset tudunk játszani. Az biztos, hogy a csapatom az első perctől az utolsóig küzdeni fog - jelentette ki az edző.

Nem könnyíti meg a veszprémiek dolgát, hogy Tatai József csapatkapitány hónapokra kidőlt, ugyanis műteni kellett sérült bokáját. Fehér Zsolt erre azt mondta, Tatai hiánya érzékenyen érinti őket, azonban voltak már ilyen helyzetben, ehhez kell most is alkalmazkodni és így beleállni a munkába.

Az 1. FC Veszprém–Kecskemét mérkőzés ma 18.30-kor kezdődik.