Hol másutt találkoznánk, mint a számára „hazai pályának” tekinthető településen, az étteremben persze mindenki előre köszön neki. Balatonfűzfőhöz mindig ezer szállal kötődött. A legendás lőterük ma is ott áll a magyar tenger északkeleti csúcsánál, ám téved, aki azt hiszi, hogy a 43 éves csillag lövőként zsebelte be az első sportsikereit. Állítólag hiperaktív volt, régen sem bírt egy helyben megülni: egészen fiatalon megyei háromtusabajnok lett, majd sok más mellett főként kézilabdázóként jeleskedett. – Kapus voltam, nem is ügyetlen, még a korosztályos válogatottba is meghívtak. Idővel mégis váltottam, mivel nehezen viseltem, hogy akkor is kikaptunk, amikor nekem jól ment a védés. Ma már máshogy döntenék, pláne, ha a labdajátékokban hallható illetményekre gondolok – adja értésemre, majd hozzáteszi: véletlenül lett lövő. – Egy biciklizés alkalmával szinte szó szerint belebotlottam az otthonunkhoz közeli lőtérbe. Vagy fél órát álltam a kapujában, hallgattam a fegyverek ropogását, majd Székely Dénes edző odajött hozzám, és bekísért a pályára. Pár perc múlva, 1993 őszén aztán elhibáztam életem első lövését. Ám ez nem osztott, nem szorzott, mert elkezdtem vonzódni a fegyverekhez. Az első edzésnaplómba azt írtam, hogy nagy agyaggalamblövő bajnok leszek.

Tavasszal persze újra ott állt a létesítmény előtt. Két évig trapban indult, majd dupla trapra váltott, s hamar kiderült, hogy hihetetlen ritmusérzékkel és bámulatos gyorsasággal kapja le a 120 kilométer per órás sebességgel induló korongokat. Tizenhét évesen már az élmezőnyhöz tartozott, minden korosztályban ott volt a világ legjobbjai között. Az 1998-as donatói Világkupán szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát a sydneyi olimpiára, addigra a junior Eb-kről és vb-kről négy ezüstérme lett. Húszévesen rutinos sportolónak számított, aki saját stílust alakított ki magának. Egyedi technikája volt, a szakemberek szerint fizikai képtelenség volt úgy lőni, ahogyan ő tette: balról jobbra lőtte a korongokat, ez az első két lőállásban nem volt ajánlott – rajta kívül más nem is csinálta. Nem emiatt, ám az ezredfordulón rendezett ötkarikás játékokon, 21 évesen „csupán” ötödik lett. – Van hiányérzetem ezzel az eredményemmel kapcsolatban, lehettem volna jobb is, de a hajrában gyermeteg hibákat vétettem: a döntőt elizgultam, „agyonnyomott” a teher. Az ötödik helyért később 860 ezer forint jutalmat kaptam. Akkortájt a Gerevich Alapítvány biztosította a megélhetésemet, a klubomtól, a Balatonfűzfői LK-tól nem kaptam fizetést.

A klasszis a 2001-es kairói vb-n még második lett – egy koronggal lemaradva a győztestől –, aztán, ahogy fogalmaz: besokallt. Nem érzett magában kellő motivációt, nem tudott megfelelni az elvárásainak. Ideiglenesen kivonult a sportágból, rájött, hogy a lövészetből nem fog megélni. A világranglista második helyezettjeként társtulajdonosa lett egy építőipari vállalkozásnak, azonban kisvártatva háttérbe szorultak az üzleti dolgok, ismét „éhezett" a lövészetre, a sikerekre. De a kihagyás nem múlt el nyomtalanul, mivel sem mentálisan, sem fizikálisan nem volt a csúcson, lemaradt a 2004-es olimpiáról. Nagy csalódásként élte meg, hogy nem jutott ki, majd fejébe vette, hogy visszatér a sportág élvonalába. – Athénban csak turista voltam, igaz, a lelátó harmadik sorából szurkoltam ki Igaly Diána győzelmét. A játékok előtt néhány hónappal elkezdtem edzeni az arab emírségekbeli el-Maktúm herceggel, akinek tetszett a lövési stílusom, és aki a görög fővárosban szintén első lett. A végén kiintett a nézőknek, mint utóbb elmondta: az üdvözlése leginkább nekem szólt.

Újra csúcsformába akart kerülni, ennek érdekében klubot is váltott. Az egyik szponzora Sarlóspusztán emelt neki (!) egy koronglövőpályát, így hol ott, hol pedig a Balaton-parton edzett. Az Olimpia Sarlóspuszta SE delegáltjaként a 2006-os zágrábi vb-n harmadik lett, amivel kiharcolta a pekingi olimpián való részvételt. Oda úgy utazott el, hogy a sok második és harmadik helyezés után első lesz. Sajnos ott sem tudta a legjobbját hozni, szétlövés után kilencedik lett, jóllehet az akkori suhli Vk-n beállította a világcsúcsot, és a gyakorlásain még annál is jobb volt. – Egy találattal maradtam le a döntőről, míg a kilencedik helyért egy fillért sem kaptam. Kiürült a kasszám, hónapok estek ki a felkészülésemből. Egy nagy támogatóm is „kifarolt” mögülem, a fűzfői lőteret pedig hitelben használtam. Még szerencse, hogy egy lőszergyártó cég az éves korongmennyiségemet biztosította, de ez a szám meg sem közelítette a régit. Amíg 2001-ben 15 ezer lőszert használtam el, addig akkor már csak 8–10 ezret, miközben az ellenfeleim 30–50 ezer között.

Ekkor húzott egy merészet: kész lett volna nagy áldozatot hozni azért, hogy továbbra is hódolhasson a szeretett sportágának. Mivel szembesült azzal, hogy a lövészetnek kevés a reklámértéke, árulni kezdte a lakását és a kocsiját. – Be akartam bizonyítani, hogy önmagamat menedzselve érdemes küzdenem az álmaimért. Bajban voltam, tudtam, nehéz támogatókat találnom, de ez nem csökkentette a vállalkozó kedvemet, a családtagjaimmal és a barátaimmal megalapítottam a Gerebics Roland SE-t, és célba vettem a londoni olimpiát. A klub két évet élt, pedig nagy terveim voltak vele, de az elszántságom kevésnek bizonyult – meséli. A sportoló talán az addiginál is tudatosabb, összeszedettebb és határozottabb lett, s noha utána is nehéz körülmények között dolgozott, a 2009-es eszéki Eb-n bronzérem került a nyakába. Akkor már az Angyalföldi Polgári Lövészegyletet erősítette. Ugyan sok nehézséggel megbirkózott, ám bizakodása dacára az angol fővárosba nem jutott ki. Nyolc éve az országos bajnokságot már a Honvéd Bolyai SE versenyzőjeként nyerte meg, és noha négy év után, 2015-ben újra Vk-döntős lett, a riói olimpia nem jött össze neki. Öt éve kilencedik lett a baki Eb-n, a nemzetközi porondon az volt a hattyúdala. – Mindig tudtam, hogy az agyaggalamb-lövészetből nem leszek dúsgazdag, ezért váltottam időről időre klubot. Az új kérőim rendre ígértek valamit, amiből aztán kevés valósult meg.

Miközben Gerebics Roland sokáig szállította a remek eredményeket, amatőr sportoló lett a profik között. Mind több problémával szembesült a mindennapok során, egy idő után hovatovább fizetett azért, hogy sportolhasson. – Az életben a lövészethez értettem igazán, utólag nem is csodálkozom azon, hogy néha mindent egy lapra feltéve harcoltam azért, hogy fegyvert foghassak. A világ különböző pontjain láttam nálamnál tehetségesebb lövőket, akiket a szerényebb edzés- és versenyzési lehetőségeim mellett igyekeztem utolérni. Ugyanakkor akarati tényezőkben és versenyzési vágyban alighanem mindenkinél jobb voltam. Ezért is volt pokoli nehéz megélni az elszakadást, szembesülni azzal, hogy elmegy mellettem a világ, fékezés nélkül csúszok a lejtőn. Amikor 2017-ben a dupla trap kikerült az olimpia műsorából, végleg szögre akasztottam a fegyveremet.

Azt hitte, a döntésével kihúzta a lábai alól a talajt, de egy év múlva sokkal nagyobb baj érte: elvesztette az édesanyját és a testvérét. Hosszú időbe került, míg feldolgozta a szerettei tragédiáját. Gerebics Roland mára felegyenesedett, egy ideje a megyei sportlövő szövetség elnöke, aki társadalmi munkában az adminisztratív teendők, az engedélyek kiállítása mellett seregszemlék lebonyolításában segédkezik. Sokat kapott a sporttól, és most próbál valamit visszaadni abból. – Tavaly úgy döntöttem, hogy muszáj kihúznom a fejem a homokból, és a tisztségviselés mellett elvállaltam egy fővárosi lány felkészítését, aki a közös munkánk eredményeként hamarosan Vk-n is indulhat. Nem tudom, hogy miként alakul a közös jövőnk, hiszen nemrég megkerestek Kuvaitból, hogy segítsem az ország ifjúsági csapatának edzéseit, ami anyagilag nagy előrelépés lenne, de vannak hozzám közel álló emberek, akik miatt nehéz szívvel mennék el, ráadásul van egy régen dédelgetett álmom is.

Néhány éve vásárolt Csopakon egy telket, ahová egy kicsi szállodát álmodott, ami egyszer eltartaná őt és a párját. A tervek elkészültek, ám a kivitelezést egyelőre hátráltatja a gazdasági helyzet, a földtől elrugaszkodott építőipari díjak. Miután nem hajtja a tatár, kivár, igyekszik nem elkapkodni semmit. Ő már csak tudja, hiszen megjárta a hadak útját, noha kiváló képességű sportlövő volt. Olyan, aki ha ismét fegyvert fogna a kezébe, néhány edzés után újra országos bajnok lenne agyaggalamb-lövészetben.