Gyermekként több sportágban is kipróbálta magát. Hogy megfelelő vízbiztonságra tegyen szert és ne fulladjon bele a vízbe, már óvodásként csatlakozott a Balatoni Úszó Klubhoz, s jóllehet a korosztályában több megyei versenyen állt dobogón, kilenc évesen – inspiráció hiányában, kicsit unottan – váltott, s átnyergelt a kézilabdára. Eleinte párhuzamosan rótta a hosszakat és lőtt kapura, majd végérvényesen az utóbbi mellett tette le a voksát. A Balatonfüredi KSE-nél végigjárta az utánpótláskori ranglétrát, a serdülőkkel és az ifjúságiakkal országos bajnok lett, de a klub NB II-es csapatában is bemutatkozott. A sportkör erőnléti edzője Tóth Zoltán volt, az ő eredményei fogták meg úgy, hogy kvázi szabadidős futóként elkezdte magát megmérettetni egy számára addig ismeretlen területen. Ez volt a triatlon.

– Szorgalmas voltam, de nem a legügyesebb, így 17 évesen, a helyi Lóczy gimnázium diákjaként abbahagytam a kézilabdát. Addig csak a magam szórakoztatására futottam, volt, hogy félmaratont, ma már tudom, butaság volt az elején ilyen hosszú penzumokat vállalnom – árulta el Németh Gergő, aki az érettségije után a Magyar Honvédség Szentendrei Altiszti Akadémia növendéke lett, ahol felderítőként végzett. Mint közölte: immáron hivatásos katonaként, a Tatai XI. Harckocsi Zászlóalj felderítő szakaszának tagjaként ősszel Koszovóba ment egy békefenntartó misszióval, de ne legyen kétségünk afelől, hogy ebben a fél évben is hódolt az újkori szenvedélyének. Mint tette azt Tatán, ahonnan csak hétvégenként jöhetett haza.

Forrás: Császár László

A mesterlövész képzést szerzett fiatal a triatlonban megtalálta a helyét, a motivációját. Kiderült, hogy a lehetőségei itt lehetnek igazán nagyok. Szinte azonnal, nem túl hosszú felkészüléssel is figyelemre méltó eredményeket ért el – az erős mezőnyökben –, és zöldfülűként rendre faragott az idejéből. Tavaly az a Brassay Réka lett az edzője, aki a sportág helyi kiemelkedő alakja és már járt Hawaii-on, ami a tanítványának is az álma.

– Ez a világ legjelentősebb Ironman versengése. Erre a fantasztikus versenyre egyszer én is el akarok jutni, s próbára tenném a képességeimet. A terveim között ott szerepel, minden nap ezért készülök keményen, mert tudom, hogy az induláshoz komoly kritériumoknak kell megfelelni – árulta el Gergő, aki bevallotta, hogy számára a trénere a követendő példa. Természetesen neki is elmondta, hogy miről ábrándozik, de ez nem változtatott azon, hogy a szakember „visszaparancsolja” a rövidebb távokra. – Elkezdtünk egy közös munkát, és azóta még elszántabb vagyok. Eddig az volt a felállás, hogy hétköznap az instrukciói révén Tatán, míg hétvégén együtt dolgoztunk. Szerintem jól működünk együtt, talán ki is alakult közöttünk egyfajta barátság. Hasonló a mentalitásunk, mindketten maximalisták vagyunk. A segítségével elkezdtem én is profin gondolkodni, és láss csodát, az időeredményeim a rövid távú futóversenyeken, a sprint, rövid- és középtávú duatlon-, illetve az olimpiai távú triatlonviadalokon folyamatosan javultak.

Forrás: Császár László

A korábbinál tudatosabb előkészületek persze nem zárták ki, hogy a Spirit SC színeiben részt vegyen az idei Extrememan versenyen, a hosszú távú ob-n, ami rendre az év főeseményei közé tartozik. Nagyatádon összetettben nyolcadik lett, míg a korosztályában első. Pedig csak egy évet készült a 3,8 kilométeres úszásból, a 180 kilométeres kerékpározásból és egy maratoni futásból álló versenyre, vagyis alig volt triatlonos tapasztalata.

– Előzetesen az volt a tervem, hogy egyszerűen célba érjek, aztán, hogy tizenkét órán belüli idővel, ami nyáron kilenc óra 24 perc lett. Az ellenfelek azóta a barátai lettek. Miután bekerültem ebbe a körforgásba, már több eseményen volt szerencsénk egymáshoz. A hosszabb távokon én, a rövidebbeken viszont még ők a jobbak, de azon vagyok, hogy később itt is eléjük férkőzzek. Persze ők nem is nagyon indulnak hosszabb távokon. A három számból a futás megy a legjobban, és a kerékpározás a legkevésbé, igaz, mindegyikben van bőven fejlődési lehetőségem. Az úszásedzéseimet a Spirit SC-ből Kenyeres Tibor koordinálja, míg az erőnléti foglalkozásaimat a BKSE-ből ismert Tóth Zoltán. Hetente úgy húsz órát gyakorlok. Sokat köszönhetek a felkészítőimnek, hogy a szabadidős futásból eljutottam a triatlonversenyzésig.

Forrás: Császár László

Az alázatos Németh Gergő nem csak fizikailag, hanem jó versenyzőtípusként fejben is erős, így tudja, hogy a jövőben mit szeretne elérni. Még nagyon sok van benne, és mostanra minden elképzelés összeállt a fejében. Az eddigi mutatói jó visszaigazolások számára. A triatlon a nagy szerelem, amit sokáig űzne. Él-hal érte, óriási kihívás neki. Jövőre visszamegy a korosztályába – hogy tovább gyorsuljon –, de ismerve őt, ott sem elégszik meg a második és harmadik helyekkel.

– Ha visszatérek a misszióból, még több energiát teszek bele az edzésekbe, hogy megerősödve időről-időre az élmezőnyben találjam magam. És mint említettem, Hawaii minden triatlonos álma, oda egyszer muszáj eljutnom. Mondjuk, egy kilenc órán belüli idővel.