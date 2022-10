Telekom Veszprém–Pick Szeged 31-26 (16-10)

Veszprém, 5000 néző. V.: Andorka, Hucker. Telekom Veszprém: Corrales – GASPER MARGUC 4 (1), J. Omar 3 (1), Lauge 3, Pesmalbek 2, ED-DERA 3, Strlek 2. Csere: Cupara (kapus), Ligetvári, NENADICS 4, NILSSON 4, Ilic Z. 1, Lukács P., Sipos, VAJLUPAU 5 (3), Elísson. Edző: Momir Ilics. Pick Szeged: ALILOVIC – Bombac 3, Tönnesen 1, Gaber 1, Mackovsek 1, Bodó, BLONZ 7 (5). Csere: Rosta M., SOSTARIC 6 (2), MARTINS 6, Garciandía 1, Radivojevics. Edző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 9/7.

Piros lap: J. Omar (29.), ill. Rosta M. (8.).

Az előző szezon bajnoki döntőjének visszavágójaként is fel lehetett fogni a szombati Veszprém–Szeged derbit, ki ne emlékezne rá, legutóbb a Tisza-partiak bajnoki címet ünnepeltek a Veszprém Arénában. Azóta nagyot fordult a világ, a bakonyi csapat remek formában van, minden sorozatban hibátlanul menetel, míg a szegediek a bajnokságban ugyan százszázalékosak voltak a rangadó előtt, a Bajnokok Ligájában mind a négy találkozójukat elveszítették.

A vendégek ráadásul több játékosukat is nélkülözni voltak kénytelenek sérülés miatt, Bánhidi Bence, Mikler Roland és Sebastian Frimmel sem volt a keretben. Emellett az is megemlítendő, hogy Juan Carlos Pastor alatt inogni látszik a kispad, az utóbbi időszakban többször is szétesett csapat benyomását keltette a Pick. A szegedi szurkolók azt várták, hogy talán épp a Veszprém ellen fordulnak pozitívra a dolgok.

A hazaiaknál Kentin Mahé volt maródi, a francia irányító a válogatottszünetben sérült meg.

Visszafogottabb kezdés után a Veszprém pörgött fel előbb, méghozzá elég jól, 5. perc: 3-0. A vendégek sokat hibáztak, különösen támadásban volt nagyon bizonytalan a Szeged. Több mint öt perc kellett az első Pick-gólhoz, Bombac juttatta a labdát a hálóba, 3-1.

A 8. percben Pesmalbek került a földre, videóztak a bírók, majd visszatérve piros lappal kiállították Rosta Miklóst. A magyar válogatott beállós keze a szerb fejét érte, de nem tűnt szándékosnak az eset.

Alilovic mutatott be egy védést, majd a csereként beszálló Martins góllal kezdett, 10. perc: 4-2. Hamar visszaállt azonban a négygólos különbség, Lauge sétált a kapuig, 14. perc: 7-3.

Alilovic jól védett, de így is komoly volt a különbség a felek között. Corrales is megmutatta magát, Radivojevics hetesét hárította a spanyol kapus.

A 18. percben 10-3 állt az eredményjelzőn, Juan Carlos Pastor kénytelen volt időt kérni, nem túlzás, siralmasan festett csapata.

Nenadics és Nilsson rombolta tovább a szegediek önbizalmát, a másik oldalon Martins villant olykor-olykor.

A 26. percben 15-8-ra vezetett a Telekom, amelynek támadásban nem nagyon kellett erőlködnie, az esetek többségében könnyedén játszotta át riválisa védekezését.

A védekezés azonban a hazaiaknál is kihagyott, ennek köszönhetően a félidő végére mínusz ötre zárkózott a Szeged, 15-10.

A hajrában többször is videóztak a bírók, megint jött egy „meglepetés” piros lap, Jahja Omar kapta. Az biztos, hogy szabálytalan volt az egyiptomi, de kiállítása, Rostáéhoz hasonlóan, túlzásnak tűnt. A közjáték után Cupara fogta Sostaric hetesét, ed-Dera talált be, majd Cupara védett nagyot, így ért véget a játékrész.