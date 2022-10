A szünet után Lauge volt eredményes, Kristjansson válaszolt. Fej fej mellett haladtak a riválisok, megint gyorsan változott a játék képe, Pesmalbek vezetést szerzett a Veszprémnek, de a németek fordítottak. A kapuban Portner nagyon elkapta a fonalat, azonban jött egy vendéghiba, és már megint egyenlő volt az állás.

A 42. percben visszavette a vezetést a Telekom, ám ez az állapot csak pár másodpercig tartott, Magnussont nem érték utol a bakonyiak, 25-25.

Rákapcsoltak a szurkolók, csak úgy visszhangzott az aréna, rákapcsolt a Veszprém is, amely igyekezett megtörni a németeket. A házigazda 3-0-s sorozatot produkált, időt kért a Magdeburg, 45. perc: 28-25.

Meister és Pettersson talált be, kitartóan üldözte a bakonyiakat a szívós vendégcsapat, 49. perc: 29-28.

Az 52. percben Mertens a szélről egyenlített, 30-30. Momir Ilics időt kért. Strlek mozdította el a holtpontról övéit, majd Mertens egalizált ismét. Ed-Dera remekelt támadásban, de a magdeburgiak is rendre betaláltak, 33-33.

Pesmalbek kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset a Telekom, sőt az utolsó percben – egygólos hazai vezetésnél - Lauge is két percet kapott. A dán irányítónál elszakadt a cérna, iszonyatosan dühös volt, közelről üvöltött a játékvezető arcába, aki ezt nem díjazta és piros lapot adott a veszpréminek. Ismét egyenlített a Magdeburg. Volt még egy támadása a hazaiaknak, de nem sikerült gólt szerezni, és az időn túli szabaddobás sem járt sikerrel.

Szólt a füttyszó, de nem a hazai játékosoknak, a bírópáros ténykedésével nem voltak – finoman szólva – elégedettek a drukkerek. Összességében hatalmas csatát vívott a két együttes. A Magdeburg megharcolt az egy pontért és elégedetten távozott, a Veszprémet nem sok választotta el a hibátlan sorozat folytatásától, de továbbra is veretlen ebben az idényben a csapat.

Momir Ilics: - Rendkívül küzdelmes, kemény összecsapás volt, rengeteg futással. Nagyot küzdöttünk, és dicséret illeti ellenfelünket is, hiszen vasárnap még a Super Globe döntőjében szerepeltek Szaúd-Arábiában, és keveset tudtak készülni. Sok helyzetet hagytunk ki, illetve Portner kiválóan teljesített a vendégek kapujában.

Bennet Wiegert: - Nagyon kemény meccs volt, mindkét csapat óriási tempót diktált. Mindkét együttesnek megvolt a lehetősége a sikerre, igazságos a döntetlen. Azt hiszem, elégedettek lehetünk az egy ponttal, hiszen a Veszprém Arénában rendkívül nehéz pontot szerezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, nem könnyű itt játszani.

Jehja ed-Dera: - Kemény, gyors mérkőzést játszottunk, hatalmasat csatáztunk a Magdeburggal. Mindkét csapat kihasználta a másik hibáit, végül egy pontot sikerült szereznünk. Hosszú a szezon, igyekszünk még tovább fejlődni.

Nikola Portner: - Mindenképpen pozitív, hogy pontot tudtunk szerezni Veszprémben. Nehéz találkozón vagyunk túl, szerettünk volna nyerni, a legjobbunkat nyújtottuk, ezúttal döntetlenre futotta.