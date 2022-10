A Horváth-kert vendéglőben tartott ünnepségen Tóthné Stupián Anikó elnök az idén ötéves egyesülettel kapcsolatban a kitartást és a tartást emelte ki.

- Egy egyszerű, nonprofit egyesület vagyunk, amely fiatal atlétákat nevel. Az egyszerű helyett a különleges kifejezést is használhatjuk, hiszen az SVSE-t az összetartozás, a segítő szándék és a szeretet jellemzi – fogalmazott az elnök, aki elárulta: mintegy 200 tagjuk van, a legidősebb igazolt versenyzőjük 1962-es születésű, a legfiatalabb 2017-es. Kiemelte, nagyszerű, hogy ma már országos szinten is elismert klub az SVSE, amely az öt év alatt összesen 290 érmet szerzett a különböző hazai megmérettetéseken.

Az utánpótlás tehetsége és szorgalma pedig hasonlóan eredményes jövőt jelez. Ebben az esztendőben 48 SVSE-atléta állt dobogón nagy megmérettetésen, összesen 60 érmet, 22 aranyat, 21 ezüstöt és 17 bronzot gyűjtve.

A veszprémiek összesen tizenegy válogatott versenyzővel büszkélkedhetnek, legjobbjaik Kenyától Izraelig számos kiemelt nemzetközi viadalon álltak rajthoz ebben az évben. Jövőre is szeretnének ott lenni minél több hasonló megmérettetésen, nagyon készülnek a budapesti felnőtt világbajnokságra is.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a stadion felújítás alatt álló futópályája jövő áprilisra, májusra készülhet el, azaz a veszprémi atléták jelenleg nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a minőségi edzésmunkát jelenleg nem tudják elvégezni saját városukban. Bartha László ügyvezető elmondta, nehéz időszakot élnek át, miközben az eredmények kiemelkedőek, a háttér, az infrastruktúra egyelőre nem megfelelő. Bíznak benne, hogy ez hamarosan változik.

Az SVSE a hagyományoknak megfelelően ezúttal is külön támogatásban részesít néhány atlétát, ők ez alkalommal vehették át amatőr szerződésüket. A következő sportolók kaptak amatőr szerződést: Felber Kata Zselyke, Zsetnyai Ákos, Szirbek Albert, Kovács Ferenc Soma, Besenyődi Petra, Varga Gréta Barbara, Kutasi János, Kiss Gergő, Szögi István, Kéri Bettina, Bartha-Kéri Bianka, Felber Farkas.