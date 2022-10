Konkoly Csaba edző csapata minden idők egyik legváratlanabb klubsikerét aratva bejutott a nemzetközi kupasorozat újabb körébe, de abból a csodatételből a hazai élvonalban nem lehet „megélni”. A nagy kihívások előtt álló kézilabdázóknak az NB I-ben eddig egy győzelmük van – az újonc ceglédiek ellen –, igaz, kis szerencsével több pont is állhatna a nevük mögött. A 11. helyen álló mieink ezúttal a kilencedik zöld-fehérekhez látogatnak, akik két diadal mellett a tatabányaiaktól és a szegediektől kikaptak. A szakvezetőjük Pásztor István, a Fotex KCV hajdani szélsője, akinek együttesét Lékai Máté, Borbély Ádám, Balogh Zsolt és Nagy Bence erősíti.

– Olyan minőségi játékkal szeretnénk náluk előrukkolni, mint az EL-ben, ragaszkodnánk az ott mutatott színvonalhoz, kevés technikai hibához, taktikai fegyelmezettséghez és sebességhez – mondta Konkoly edző. - Továbbra is vannak sérültjeink, mi több, az arcüreggyulladással bajlódó Podoba kapus is felkerült a maródiak listájára. A teljesítményünk hullámzó, de az elszántságunk állandó. Ezúttal is jó mérkőzést vívnánk, a ránk váró nagy menetelés előtt jót tenne a lelkünknek, ha pontot rabolhatnánk az esélyesebb fővárosiaktól.