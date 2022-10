- Nagyon tetszik az ország, sok gyönyörű hely van, és az emberek kedvesek, az ételek pedig finomak, mondhatni, hogy hasonlít az otthoni konyhára. Külön tetszett a tradicionális gulyás leves Erős Pistával – nyitotta a beszélgetést Mikita Vajlupau, aki idén nyáron igazolt a Telekom Veszprém kézilabdacsapatához.

- Amikor ide érkeztem, nagyon izgultam, mert eddig csak otthon, Fehéroroszországban játszottam, nem volt külföldi tapasztalatom. Rendkívül boldog vagyok, hogy a világ legjobb csapatához igazoltam, és a világ legerősebb játékosaival játszhatok és edzhetek együtt, ez nekem kiváltság és ezért dolgozok 17 éve keményen. Örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és úgy érzem megtaláltam a helyemet. A társaim érkezésemkor azonnal segítőkészek voltak, így nem ment nehezen a beilleszkedés. A város is nagyon tetszik, elképesztő hogy, mennyi ember szereti itt a kézilabdát. Több csapatnál is szerepeltem már, de egyértelműen itt a legjobbak a szurkolók, ez száz százalék. Teljes mértékben támogatnak minket, szívvel-lélekkel, nyolcadik játékosként hajtanak minket előre. Amikor komolyabb mérkőzéseket játszunk, szinte az egész város pirosba öltözik, és ez nagyon kellemes érzéssel tölt el, szinte már hihetetlen.

A 27 éves jobbszélsőt céljairól, terveiről is kérdeztük.

- A célunk az idei szezonban az, hogy minden trófeát begyűjtsünk, amit csak lehet. Mindenki nagyon hiányolja már a klubnál a Bajnokok Ligája serleget. Eddig remekül szerepeltünk a sorozat csoportkörében, négyből négy meccset megnyertünk, ezen az úton kell tovább haladnunk, és a csoport első helyén kell végeznünk. A magyar bajnoki címet is vissza kell hódítanunk. Minden sorozatban a maximumot kell nyújtani, mert sok jó csapat van és nem szabad hibáznunk. Szorgalmasan dolgozunk, hogy elérjük a céljainkat, és hogy a fejünk fölé emelhessük a kupákat. Az egyéni célom az, hogy minél több percet játszhassak, és hogy maradéktalanul teljesítsem az edzőm utasításait.

A klubot, a szurkolókat és a játékosokat természetesen ezen a héten a Szeged elleni derbi tartja lázban. Mikita Vajlupau először szerepelhet ezen a rangos találkozón. - Várom már a Szeged elleni összecsapást, biztos vagyok benne, hogy szuper hangulat lesz a lelátón. Nehéz feladat elé nézünk, de mindenféleképpen nyernünk kell, a csapatért, a városért, a szurkolóinkért. Nekem az első derbim lesz, így biztos vagyok benne, hogy külön emlékezetes lesz számomra az összecsapás – mondta a fehérorosz kézilabdázó, aki arról is beszélt lapunknak, hogy kedveli a művészetet, maga is rajzol, szabadidejében szívesen van a természetben, és szeret fiatal játékosokkal foglalkozni. - Mindig is érdekelt a művészet, én is már három éve foglalkozok rajzolással, Fehéroroszországban volt is már néhány kiállításom. A klasszikus művészet és a modern is nagyon érdekel. Jelenleg pedig egy NFT kollekción (egy különleges digitális forma - a szerk.) dolgozom a szabadidőmben. Ez arra is tökéletes, hogy fejben kikapcsoljak. A nagyobb mérkőzések előtt szeretek a természetben sétálni, mert itt jó a levegő, és gyönyörű a táj. A Balatonra is lementünk a feleségemmel úszni a nyáron, nagyon érdekes a tó vize, mondhatni különleges, azonnal megszerettük.

Mikita Vajlupau küldetésnek tartja, hogy foglalkozzon az utánpótlással, segítse a fiatalokat. - A múlt héten Fehéroroszországban volt egy nagy sporttábor, ott foglalkozhattam olyan fiatalokkal, akiket érdekel a kézilabda világa. Több társammal tartottunk edzéseket, és kérdezhettek minket a gyerekek a profi sportról. Amikor én voltam gyermek, ilyenre nem volt lehetőség otthon, ezért fontos, hogy az utánpótlás számára utat mutassunk, és motiváljuk őket, hátha sikerül kinevelni a sportág következő nagy tehetségét.