Balatonfüredi FC – Csornai SE 1-1 (1-0)

Balatonfüred, 200 néző. V.: Práth.

G.: Eszlátyi, ill. Visy.

A hat napon belül a harmadik tétmérkőzését játszó hazai csapat a közvetlen rivális Csornát fogadta. A hazaiak ragadták magukhoz az irányítást, míg a vendégek gyors ellentámadásokkal próbálkoztak. A 20. percben siker koronázta a füredi támadásokat: Szalai Péter jobb oldali beadását a berobbanó Eszlátyi István az ötösről a csornai kapu oldalába fejelte, 1-0.

A második félidőben is a hazaiak birtokolták többet labdát, Borgulya István tanítványai lassítani próbálták a játékot, míg a vendégek továbbra is kontratámadasokkal operáltak, amelynek a 73. percben meglett az eredménye. Ekkor egy jobb oldali beadást az elmélázó hazai védők között Visy fejelt a léc alá, 1-1. Ezt követően a vendégek átvették az irányítást a megzavarodott hazai csapattal szemben, több ígéretes lehetőséget is kialakítottak, de az eredmény már nem változott.

A hazai együttes - amelyben többen is mélyen a tudásuk alatt teljesítettek - nagy győzelmi esélyt szalasztott el a lelkes Csornával szemben, ám összességében igazságosnak mondható a pontosztozkodás.