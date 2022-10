III. KER. TVE - Balatonfüredi FC 3-3 (1-1)

Budapest, v.: Nagy.

III. KER. TVE: Kemenes – Elek (Kokenszky, az 50.), Preklet, Egerszegi, Vankó, Lapu (Kiss, a 64.), Kozics (Grabant, a 85.), Opavszky, Schuszter, Szalai (Lulcsár, a 85.), Barczi. Edző: Aczél Zoltán.

BALATONFÜREDI FC: Sevinger - Farkas D., Eszlátyi (Bene, a 67.), Farkas B. (Jakab, az 56.), Róth, Lasz (Ott a 77.), Burucz, Szabó B. (Bartha, a 77.), Tóth G., Rádai, Géringer. Edző: Borgulya István.

Borgulya István a találkozó után a Naplónak elmondta, „azt kapták, amire számítottak”, az óbudaiak azonnal támadólag léptek fel, nagy nyomás alá került a fürediek kapuja, ám a vendégek helytálltak. Azt játszották a piros-fehérek, amit megbeszéltek és begyakoroltak a BFC pályaedzőjével, és persze a csapattal, hiszen az edző betegséggel küzdött a meccs hetében. A Veszprém megyei csapat a vezetést is megszerezte a 9. percben Szabó B. révén, amit a 32. minutumban hozott egálra Barczi. Ezután büntetőt hibáztak a vendégek, és ugyan el lehetne merengeni azon, hogy mi lett volna, ha bemegy, ám nem ment be.

A fordulás után gyorsan lőtt gólokat a Kerület: először az 50. percben Elek (2-1), majd két perccel később Kozics, amivel már 3-1 volt az állás. A hazai drukkerek talán már zsebben érezték a három pontot, azonban a fürediek másként gondolták, kontrákkal operáltak és felálltak, hiszen Róth kétszer is betalált, először a 64., majd a 78. percben, amivel ismét egál volt (3-3).

Az eredmény már nem változott, értékes pontot szerzett a Füred az NB II-be vágyó III. Kerület otthonában.