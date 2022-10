Az ajkaiak a 9., míg a Balaton-partiak a tabella 11. helyéről várhatják az összecsapást. Az előző fordulóban mindkét csapat gól nélküli döntetlent játszott, a Veszprém megyeiek a Szombathelyi Haladással, míg a somogyiak a Tisza- kécskével.

A válogatott játékosok szünete előtt a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában volt mindkét együttesnek jelenése. A Kis Károly vezette Ajka könnyedén győzte le a szintén másodosztályú Szentlőrincet 3-0-ra, a Siófok pedig a Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III.) otthonában gurított egy négyest.

A következő fordulóban Csizmadia Zoltánék az élvonalbeli Újpesttel csaphatnak össze, a Balaton-partiak pedig a harmadosztályú ESMTK-val.

A két csapat közös meccs- történelme egészen 2005-ig nyúlik vissza, akkor az FC Ajka hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Bodajk FC Siófokkal 500 néző előtt. Legutóbb idén január 30-án mérkőztek meg a felek, és a hajrában Nikházi Márk találatával győzött 2-1-re a Siófok.

Eddig összesen 15 alkalommal csapott össze a két együttes, ez idő alatt négy ajkai és öt siófoki siker született, illetve hat döntetlen. A gólarány is szoros, 22:21 a zöld-fehérek javára.

Több ajkai játékosnak is presztízsmeccs lehet a vasárnapi, ugyanis Jagodics Bence három, Tajthy Tamás kettő, Gaál Bálint pedig egy évig erősítette korábban a BFC Siófokot.

– A Siófok elleni mérkőzés nehéz lesz, maximumot kell nyújtanunk, hogy nyerni tudjunk – reagált lapunk érdeklődésére Kis Károly vezetőedző.

A szakember megjegyezte, hogy az ajkai közönségnek is szeretnének örömet szerezni, ugyanis a legutóbbi hazai mérkőzés nem úgy alakult, ahogyan azt szerették volna az ETO FC Győr együttese ellenében.

Kis Károly elárulta, hogy az előttük álló hét sorsdöntő lesz, ugyanis három bajnoki mérkőzésen kell helytállniuk, és ezen a három mérkőzésen az múlik, hogy fel tudnak-e zárkózni az élmezőnyhöz.

A vezetőedző zárásként megjegyezte, hogy a Siófoknál több első osztályú játékos is van, és éles meccsre számít, a győzelemhez maximumot kell nyújtania a csapatának.

A találkozó az Ajka Városi Sportcentrumban vasárnap 17 órakor veszi kezdetét.