Az ajkai csapat a 14., míg a borsodiak a tabella 11. helyéről várhatják az összecsapást. Mind a két csapatot nehéz időszak sújtja, ugyanis a zöld-fehérek négy, a vendégek hat mérkőzés óta nyeretlenek a bajnokságban. Kis Károly együttese azonban kedvezőbb előjelekkel várhatja a találkozót, ugyanis hazai pályán az ajkai csapat jó mutatókkal rendelkezik, hét mérkőzésből csupán kétszer szenvedett vereséget. A borsodi együttes hat vendégszereplése során csak egyszer tudott győzni, a szintén újonc Mosonmagyar­óvár ellen. Az Ajka eddig tizenhatszor vette be az ellenfél kapuját, a Kazincbarcika tizenhétszer.

A csapatok a múlt héten a Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában voltak érdekeltek. Az FC Ajka nagyot küzdve maradt alul az első osztályban szereplő Újpesttel szemben, a Kazincbarci­kaiak számára pedig szintén egy élvonalbeli együttes (ZTE) jelentette a végállomást. Így a legjobb harminckettő között ért véget a csapatok számára a kupamenetelés.

A két együttes korábban már többször is találkozott egymással. A legelső összecsapás a felek között 1987-ben volt, akkor a Kazincbarcikai Vegyész SE 0-0-s döntetlent játszott az Ajkai Hungalu SC-vel. A visszavágón az ajkai együttes 1-0-ra győzött hazai pályán. Azóta még négyszer találkoztak a csapatok, kettő borsodi siker mellett egy Veszprém megyei és egy döntetlen született. A két csapat legutóbbi találkozóján Kelemen Marko gólja ért három pontot a barcikaiaknak.

– Nehéz mérkőzésre számítok, a Kazincbarcika egy jól szervezett, fizikálisan erős csapat. Ők is jól kezdték a bajnokságot, de az utóbbi időben visszacsúsztak a tabellán. Hazai pályán egyértelműen nyerni szeretnénk, és visszatérni a győztes útra. Ehhez a szurkolóink segítségére is szükségünk lesz – nyilatkozta lapunknak az ajkai csapat kapusa, Horváth Dániel.

Az összecsapás vasárnap 15 órakor kezdődik az Ajka Városi Sportcentrumban.