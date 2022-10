Érdi VSE–VLS Veszprém 2-1 (1-0)

Érd. V.: Kovács G. Érdi VSE: Kertész - Szabó R., Pallagi, Fülöp, Németh G., Csoma-László (Morvai, 80.), Farkas B., Göblyös, Révész, Kürti (Gajda, 90.), Pál Sz. (Pintér N., 76.). Edző: Ebedli Zoltán.

Practical VLS Veszprém: Héninger - Krebsz, Zachán, Dobsa, Horváth H., Somogyi, Molnár B. (Kovács D., 50.), Baldauf, Tóth M. (Varga M., 65.), Major, Gálfi (Bakos, 53.). Edző: Pető Tamás.

Éllovasként várta az ötödik helyezett Érd elleni találkozót a Veszprém, amely a szezon ebben a szakaszában sorozatban hatszor szerepel idegenben. A vasárnapi meccs volt a harmadik ebben a szériában. Legutóbb, Teskándon kiütéses, 6-0-ás sikert aratott a VLS, amely most is megszerezhette volna a vezetést.

Jól kezdtek ugyan a hazaiak - akik többször is veszélyeztették a vendégek kapuját -, ám bő fél óra elteltével büntetőhöz jutott a Veszprém, miután Major ellen szabálytalankodtak a 16-oson belül a védők. A sértett végezte el a 11-est, Kertész kapus hárítani tudta a bal alsóba tartó löketet.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, góllal válaszolt az ellenfél, a 43. percben Farkas Bálint próbálkozott balról és sikerült ellőnie a játékszert Héninger mellett, 1-0.

Fordulás után is az Érd volt „élesebb”, az 52. percben balról jött beadás, amelyre Farkas Bálint érkezett a legjobban és közelről a kapuba fejelt, 2-0.

Ment előre a Veszprém, amelynek nem volt könnyű dolga a szervezetten védekező házigazdával szemben.

A 80. percben jött össze a szépítés, a bal oldalról végezhettek el szabadrúgást a vendégek, a labda a hosszú oldalon érkező Bakos Zsombor elé került, aki közelről a hálóba passzolt, 2-1.

A hajrában hiába hajtott az egyenlítésért a bakonyi alakulat, amely öt veretlenül megvívott bajnoki után kapott ki és a tabellán visszacsúszott a harmadik helyre.