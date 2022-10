A nemzetközi kupasorozat selejtezőjében, a francia Chambery Savoie MBH kiejtésével csodát tett veszprémiek óriási kihívások előtt állnak az EL-ben, és a nagy menetelést felvezető főpróbájuk felettébb rosszul sikerült, mert tizenhét góllal kaptak ki az FTC-től. – Az eredmény önmagáért beszélt, az elképzeléseinkből semmi sem valósult meg. Időnként iskolás szinten kézilabdáztunk, és gyermeteg botlásainkat a fővárosiak kihasználták. De ez is a mi csapatunk volt, amely korábban földöntúli bravúrt ért el a kontinentális sorozatban – közölte Konkoly Csaba edző. A csapat kapitánya, Kristóf Mátyás ennél tovább ment, mikor azt mondta, hogy egy EL-ben szereplő gárda ilyen játékot nem engedhet meg magának, és a vereségen elgondolkodva mielőbb ki kell javítaniuk a hibáikat.

A klubtársaival együtt előretekintenek és próbálnak gyorsan kimászni a gödörből. Ez jó hozzáállás, mivel kedden már Göppingenben lesz fellépésük, és az esélyek most sem mellettük szólnak. Az 1896-ban (!) alakult ellenfél 1954 és 1972 között kilencszer volt hazája bajnoka, 1960-ban és 1962-ben BEK-et nyert, 1959-ben BEK-döntős volt, aztán a ’90-es években kiestek a Bundesliga másodosztályába. Huszonegy éve kerültek vissza az élvonalba, és 2011-ben, 2012-ben, 2016-ban és 2017-ben megnyerték az EHF-kupát. Jelenleg a horvát kapus, Marin Sego, a portugál lövő, Gilberto Duarte és a Veszprémben is megfordult szlovén beálló, Blaz Blagontisek a legismertebb játékosuk. A mieinket az 5600 férőhelyes EWS Arénában fogadják.

– Biztosan ellenünk is a gyors Bundesliga-tempóban akarnak játszani, amivel tartanunk kellene a lépést – árulta el Konkoly edző. – Ez rendkívüli feladat lesz számunkra, máskülönben éppúgy ránk kényszerítik az akaratukat, mint tette azt a Fradi. Nekünk sajnos az utóbbi párharc sok negatívummal szolgált, kiderült, hogy a visszarendeződésekkor többet kell futnunk, a támadásainkat eredményesebbé, míg a védekezésünket feszesebbé kell tennünk. Kedden kvázi teher nélkül léphetünk pályára, „csak” egy jó mérkőzést játszanánk, a valós tudásunknak megfelelőt, minőségi játékkal és taktikai fegyelmezettséggel. Az álmunk a nemzetközi kupaszereplés volt, most pedig a kapui előtt állunk. Hiszem, hogy túltettük magunkat az FTC elleni hideg zuhanyon, és felnövünk a ránk váró feladathoz.