A veszprémi kézilabda egyik legfontosabb évszáma 2002, hiszen ekkor játszott először Bajnokok Ligája-döntőt a magyar klub, és kis híján el is hódította a trófeát. Ki ne emlékezne rá a régi szurkolók közül: a párharc első meccsét a Fotex megnyerte hazai pályán (23-21), ám a visszavágón 30-25-re a németek bizonyultak jobbnak.

Nagy csata volt, amely után a Magdeburg első BL-sikerét ünnepelhette (BEK-serlege már volt kettő is korábbról), hogy aztán nem sokkal később hosszú időre eltűnjön a nemzetközi kézilabdaporond legmagasabb szintjéről. A német csapat a 2002-es győzelmét követően még volt elődöntős és negyeddöntős a sorozatban, ám nem sokkal később visszább csúszott, 2006-tól egészen az idei esztendőig hosszú szünet következett számára a BL-ben.

Az SC Magdeburg persze nem tűnt el, nyert EHF-kupát, győzedelmeskedett tavaly az Európa Ligában, amelynek a döntőjébe idén is eljutott, de a portugál Benfica jobbnak bizonyult nála. Nem mellesleg a magdeburgiak idén megnyerték a német bajnokságot, 21 év után tudtak a legjobb Bundesliga-csapat lenni, ami – mondani sem kell – óriási eredménynek számít.

Az idei BL-szezont két sikerrel kezdte az SC Magdeburg, amely a Dinamo Bucuresti alakulatát idegenben (30-28), a PPD Zagrebet (35-25) otthon fektette két vállra. Ezt követően viszont alulmaradt hét góllal (22-29) a Paris SG elleni hazai meccsen, legutóbb pedig – szintén házigazdaként – magabiztosan verte (33-27) a lengyel Plockot.

A Telekom Veszprém hatalmas elánnal csapott bele ebbe az idénybe, és ez a lendület eddig minden ellenfelet elsodort. A BL-ben négy meccs, négy siker a bakonyiak mérlege. Momir Ilics legénysége a Paris SG-nek 36, a Portónak 35, a Bucurestinek 33, a GOG együttesének pedig 31 gólt lőtt. Mondhatni, mindegyik összecsapást a Telekom irányította, egyedül utóbbi találkozó volt a véghajráig kiélezett, egy találattal tudott nyerni a Veszprém Dániában.

A bakonyiak múlt szombaton a Pick Szeged elleni hazai rangadón aratott győzelemmel hangolódtak az újabb BL-feladatra.

Ligetvári Patrik tisztában van vele, hogy a csütörtöki ellenfél más stílusú játékot játszik, mint a Szeged, de úgy gondolja, a szombati siker újabb lökést adhat csapatának.

- Támadásban nagyon erősek, főleg a lerohanásokra kell majd odafigyelni. Nem adhatjuk el a labdát, mert ki fogják használni ezeket. Tudjuk azt, hogy a Magdeburgot nagyon nehéz legyőzni. Ezt tavaly bizonyították, és meg is nyerték a Bundesligát. Erős csapatról beszélünk, szóval nem lesz könnyű dolgunk, még úgy se, hogy hazai pályán játszunk – nyilatkozta Ligetvári Patrik a Telekom Veszprém hivatalos internetes oldalának.

- A Magdeburg az egyik legerősebb csapat a Bundesligában. Kemény mérkőzés lesz, hiszen nagyon erős keretük van és évek óta együtt játszanak már. Minden találkozón az utolsó utáni pillanatig harcolnak. Természetesen nyerni akarunk és folytatni akarjuk a veretlenségi sorozatunkat is – fogalmazott Mikita Vajlupau. A fehérorosz szélső megjegyezte, fegyelmezettségre és higgadtságra lesz szükségük céljuk eléréséhez.

A Telekom Veszprém-SC Magdeburg mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik.