BKSE-Budai Farkasok 35-28 (17-12)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Sándor, Szabó. Balatonfüredi KSE: Tóth M., Andó (kapusok), Kemény, Szretenovics 1, Varga M. 2 (1), Bóka 7, Szmetán M. 2 (1), Németh B. 2, Gostovics, Szöllősi B. 7 (3), Dénes, Malinovic 5, Hornyák P. 2, Szűcs B. 2, Vajda 3, Brandt 2. Edző: György László.

Budai Farkasok: Tóth N., Merkovszki (kapusok), Turák 1, Puskás 1, Auer 5, Kecskeméti 2, Nourelden 2 (1), Valler 1, Vuleta 3, Németh A. 3, Szövérdffy 4, Enomoto 3, Holdosi, Rédai 1, Kovács Á., Nagy Sz. 2. Edző: Koi Endre.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1.

Remekül, 4-0-ás rohanással kezdett a Füred, amely ezzel meg is alapozta a meccset és a sikert. Az újonc vendégeknek 5 és fél perc kellett az első gólhoz, a folytatásban nem is tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez a fővárosi csapat. A 21. percben 12-10-nél volt a legszorosabb az állás, a BKSE szépen fokozatosan ismét meglépett és magabiztosan gyűjtötte be a pontokat.