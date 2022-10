Frisch Auf Göppingen (német) - Fejér B.Á.L.-Veszprém 46-30 (23-18)

Lövések/gólok: 56/46, illetve 52/30.

Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 2/0.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

A Magyar Kupa-ezüstérmes vendégcsapat keretéből Ludmán Marcell, Simon Machac, Podoba János, Pulay Gábor és Széles Ákos is hiányzott.

A várakozásoknak megfelelően nagy volt a különbség a két együttes között, a Bundesligában élcsapatnak számító hazaiak eleinte minden játékelemben jobbnak bizonyultak, de a vendégek csakhamar felvették ellenfelük tempóját, így 7-3 után egy ideig tartani tudták a lépést. A pontatlan támadásokat szinte kivétel nélkül gyors góllal büntették a fizikális fölényben is lévő németek, ám Konkoly Csaba vezetőedző időkérése után a veszprémiek elkezdték lassítani a játékukat, ez pedig gyorsan eredményre vezetett. A magyarok egy 6-2-es sorozattal felzárkóztak 16-15-re, ám ekkor a Göppingen is időt kért, és a folytatásban megint ellépett, a szünetben már 23-18-as előnyben volt.

A második félidő első felében két 4-0-s sorozatot is produkált a házigazda, amely a 41. percben már tíz találattal vezetett. Öt perccel később az irányító Kristóf Mátyás súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, társai a folytatásban büntetőt és üres kapus lövést is hibáztak, ezt kihasználva a Göppingen egy 7-1-es szériával még fölényesebbé tette sikerét.

Éles Benedek nyolc, Stranigg János és Molnár Balázs öt-öt góllal, Miklós Gergő három, Balogh Tibor két védéssel zárt. A túloldalon Kresimir Kozina kilenc, Till Hermann és Jaka Malus hat-hat alkalommal talált be, Daniel Rebmann tíz, Marin Sego négy labdát hárított.

A Fejér B.Á.L.-Veszprém egy hét múlva a svájci Kadetten Schaffhausent fogadja, a Balatonfüred pedig a horvát RK Nexe otthonában folytatja szereplését a második számú európai kupasorozat csoportkörében.