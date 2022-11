Agrofeed ETO UNI Győr–KK Ajka

31-22 (16-11)

Győr, 200 néző. V.: Csányi, Gadányi. KK Ajka: Konyicsák, Baracskai 1,Oláh (kapusok), John 1, Dobos 2, Jávor 2, Tóth 2, Gyene 1, Nagy, Buri, Forgács 2, Perczel 3, Ernei 4, Breuer 2, Bonyhádi 2 (1), Zsáki. Edző: Tréki Tamás.

Kiállítások: 16, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/2.

A hazaiak villámrajtot vettek, tíz perc után 6-2-re vezettek, amire Tréki mester időkéréssel reagált. Az ajkaiak a hét a hat elleni játékkal próbálkoztak, amibe több hiba is csúszott, így a hazaiak könnyű gólokat szerezve tartották biztos előnyüket (10-5). A vendégek védekezése feljavult, a támadásokat is pontosabban fejezték be, így sikerült közelebb zárkózniuk (13-11), de a félidei hajrában ismét a győriek percei következtek, így ők mehettek biztos előnnyel a szünetre. A térfélcserét követően az ajkaiak az „öltözőben maradtak”, ugyanis tíz perc alatt csupán egy gólt szereztek, amire a győriek hattal válaszoltak, ezzel szinte eldöntötték a mérkőzés kimenetelét (21-12). A vendégek edzője ismét letette időkérő kártyáját, megpróbálta felrázni csapatát, ami csak részben sikerült (24-17). Az ajkaiak több ziccert és büntetőt hibáztak, nem tudtak feljebb zárkózni a nagy önbizalommal játszó győriekhez (28-19). Az utolsó percekben érdemi változás nem történt, így a hazaiak joggal ünnepelték győzelmüket a lefújást követően.

BFKA-Balatonfüred–Vecsés SE

22-24 (10-15)

Balatonfüred, 80 néző. V.: Bujdosó, Horváth. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok, Kovács 2 (1), Fadhle 2, Szmetán 4, Kathi, Mellák 2, Valler, Vári 2 (2), Klucsik, Bodócs 5, Hermann H., Orbán, Tóth A., Tóth L. 1, Határ 4. Edző: Kis Ákos

Kiállítások: 2, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 0/0.

A találkozó elején fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a 8. perctől fokozatosan vette át az irányítást a Vecsés. A 14. percben már 5-8 volt látható az eredményjelzőn. Az első játékrészben a Balaton-partiak nem tudták megnehezíteni a vendégek dolgát, így magabiztos előnnyel mehetett félidőre a Vecsés. A második játékrészben tovább mélyítette a különbséget a Pest megyei együttes (12-20), amely a 49. percben megfogyatkozott. A fürediek újult erővel rohamoztak, és az utolsó percben két találatnyira meg is közelítették a vendégeket, de a Vecsés nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Pick Szeged U21–BFKA Veszprém

30-34 (17-18)

Szeged, 250 néző. V.: Hargitai, Markó. BFKA-Veszprém: Mikler K. 2, Tóth M. (kapusok), Jajic 2, Horváth M. 3, Czabula 6 (1), Szabó T. 1, Almásy, Janowszky, Nagy Á. 1, Tóth I. 1, Pintér 7, Végh 3, Bőti 2, Majczán, Balogh 6, Bene. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

A mérkőzés elején együtt haladtak a felek, majd a 19. percben elhúzott három találattal a BFKA-Veszprém (10-13). A Szeged korosztályos együttese komoly erőfeszítések által a félidő előtt öt perccel kiegyenlítette a párharcot, de a Veszprém ismét ellépett üldözőjétől. A második játékrész elején a vendégek állandósították két-három gólos előnyüket, amit okosan beosztva a végéig meg is őriztek.

A bajnokság állása: 1. Eger (11 meccs után) 18 pont, …4. BFKA-Veszprém 15, …13. BFKA-Balatonfüred 7, 14. KK Ajka 5.