A Veszprém a Bicskei TC otthonában lép pályára, míg a fürediek a Puskás Akadémia II együttesét látják vendégül. Mindkét találkozón vasárnap 13 órakor indul útjára a labda.

A tabella második helyén áll a Veszprém 35 ponttal, legutóbb az Érd ellen csúszott be egy vereség, míg előtte szeptember eleje óta veretlenek voltak. Nem lesz könnyű dolga Majoréknak, hiszen a listavezető Tatabányával döntetlenre végzett a házigazda, ám elég hektikus, kiszámíthatatlan a játékuk.

A Balatonfüred is jó szériában van, ez annak ellenére is kijelenthető, hogy néhány hete az NB I-es Paks búcsúztatta a Borgulya István edzette gárdát a Magyar Kupából, ugyanakkor az elmúlt négy fordulóban nem kaptak ki a bajnokságban, három remi és egy győzelem áll a nevük mellett.