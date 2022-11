Sporting-BKSE 35-32 (17-17)

Lisszabon, 400 néző. V.: Tzaferopoulos, Bethmann (görögök). Sporting CP: Gaspar, Maciel (kapusok), F. Costa 6, Tavares 1, Silva Oliveira 1, Araujo, Suarez Diaz 1, José 4, Walczak 1, Ruesga, Salvador 7 (3), Vag, Gassama 4, Mocquais 4, Folques 2, M. Costa 4. Edző: Carlos Carneiro.

Balatonfüredi KSE: Andó, Tóth M. (kapusok), Gostovics 10 (4), Szmetán M. 3, Szretenovics 6, Brandt 4, Kemény 1, Varga M. 1, Bóka 1, Németh B. 2, Klucsik, Dénes, Ág, Hornyák P., Szűcs B. 4, Határ. Edző: György László.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4.

Jól kezdett a Füred, amely 4-1-re vezetett a hatodik percben. Csak a 18. percben érte utol riválisát a házigazda, 10-10, de a folytatásban ismét a vendégeknél volt az előny. Gyorsan fordult a kocka, nem sokkal később már a Sporting vezetett hárommal, 16-13. Innen viszont a BKSE vágott ki jó hajrát és hozta döntetlenre az első félidőt.

A második játékrészt 4-0-ás rohammal kezdték a portugálok, 21-17-ről kellett kapaszkodnia a Fürednek. György László legénysége ezt becsülettel meg is tette, ott lihegett ellenfele nyakában, többször is feljőve mínusz egyre. Sőt, a 48. percben Gostovics egyenlíteni tudott, 26-26. A vezetést azonban újra Sporting szerezte meg, és hiába zárkózott fel véghajrá előtt (57. perc: 32-31) is a Balaton-parti együttes, a hazaiak rutinosan lehozták a meccset és bezsebelték a két pontot.