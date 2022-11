Momir Ilics alakulata két vállra fektette a Paris SG, a Porto, a Dinamo Bucuresti, a GOG csapatát, legutóbb pedig a Wisla Plock vendégeként tudott nyerni.

A hazai bajnokságban is veretlen (sőt ott hibátlan) bakonyiak csütörtökön 18.45-ös kezdettel a horvát PPD Zagreb együttesét fogadják.

A zágrábiak csak hetedikek a nyolc tagú csoportban, egy-egy siker és döntetlen mellett négyszer kaptak ki. Ivica Obrvan legénysége hazai pályán tudta két vállra fektetni a Portót, és ikszelt a Plock ellen. Az előző fordulóban a horvátok egy góllal maradtak alul a Bucurestivel szemben.

Most viszont már nem Obrvan irányítja a PPD-t, a vezetőedzőt egy hete az a Slavko Goluza váltotta, akit nem kell bemutatni a veszprémi kézilabda szurkolóknak, a játékosként olimpiai és világbajnok sportember sokszor volt ellenfél, és szerepelt a bakonyiak színeiben is.

- Új vezetőedzőjük van, ami persze megnehezíti a dolgunkat, hiszen nem tudhatjuk pontosan mit tartottak meg abból, amit az előző edzőjükkel csináltak, milyen játékelemeket hagytak meg, stb. Volt kicsit több, mint két hetük arra, hogy új dolgokat is gyakoroljanak – nyilatkozta a mai ellenfélről klubja honlapjának Ligetvári Patrik, aki hozzátette: hazai pályán természetesen csakis a győzelem az elfogadható eredmény.

- Azt gondolom minden rajtunk múlik, hogy tudunk-e azon a szinten játszani, ahogy tettük azt ebben az évben. Nyernünk kell, nincs mese, de ne nem lesz könnyű, mert ez egy igazán kemény mérkőzés lesz – vélekedett Manuel Strlek, a veszprémi szélső honfitársai ellen szerepel, és bízik benne, hogy a mostani összecsapás nem lesz annyira szoros, mint a felek SEHA Liga döntője.

A sorozat fináléjában már kétszer is találkozott a Veszprém és a Zagreb, mindkét alkalommal a mieink győzedelmeskedtek, 2021-ben hetes párbajban, idén szeptemberben pedig két góllal felülmúlva a riválist.

Az A csoport többi mai mérkőzése, program, 18.45: Dinamo Bucurecti–Wisla Plock, 20.45: SC Magdeburg–FC Porto.