HE-DO B. Braun Gyöngyös–Fejér-B.Á.L. Veszprém 37-28 (20-16)

Gyöngyös, 1000 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Gyöngyös: Tomic – Gábori 1, Schaffer 1, HEGEDŰS 6, Gerdán, Halász 3, Varsandán 3 (2). Csere: BARTUCZ (kapus), POTISK 11, Bura 2, Schmid 2, JÓGA 4, Gráf 1, Menyhárt, Nkousa 1, Lakosy 2. Edző: Bíró Balázs.

Veszprém: Podoba – Szmetán P. 1, Pulay 2, ÉLES B. 9 (1), SZRNKA 3, STRANIGG 6, Molnár 1. Csere: Miklós (kapus), Bugyáki 2, Vetési, Ludmán, Tóth P. 1, Hári 1, Szatmári 1, Preszter, Szucsik 1. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

Még el sem kezdődött a csata, ám a vendégek kicsit már örülhettek: Tóth Péter hosszú idő után együtt melegíthetett a társaival, miként a királynék városába ősszel érkezett Ludmán Marcell is, aki két hetet hagyott ki sérülés miatt. Az így is tartalékos veszprémiek mindjárt az elején nagy nyomás alá kerültek (3-0), de mert a védekezésre a másik oldal sem ügyelt különösebben, az 5. percre felzárkóztak (6-4). A nézők a gólparádé láttán csak kapkodták a fejüket, Konkoly edző a 9. percben (9-5) időt kért, hogy valamiképpen összeálljon a veszprémiek hátsó alakzata. A folytatásban újabb kétperces büntetést, majd két üres kapus gólt is kapott a – labdákat eladó és hosszú gólcsendet tartó – csapata, így a differencia folyamatosan nőtt (13-6). Tudták a vendégcsapat játékosai hogy egy jó idegenbeli eredményhez nem szabad ennyit hibázni, s 15-7-ről feljöttek 16-13-ra, miközben a tempót felvették, valamelyest csillapították az addigi gólözönt is. A közönségszórakoztató játékrész hátralévő részében felváltva estek a találatok (19-16).

A fordulás után megint az ellenfél kapott előbb lábra (22-16), aztán állandósulni látszott a hatgólos vezetésük (25-19). Sajnos a vendégek hálóőrei csak elvétve találkoztak labdával, így nem sikerült közelebb férkőzni a riválishoz, akinél Hegedűstől a szlovák irányító, Potisk vette át a gólfelelősi szerepet. Ahogy ősszel már megszokhattuk, a bakonyiak ezúttal is futottak az eredmény után és mert kapkodtak, hibákat is vétettek (32-24). A vetélytárs kihasználta a botlásaikat, a figyelmük kihagyásait, azt, hogy kezdenek mind inkább elfáradni (36-26). A vendégek nem igazán tudták megnehezíteni a hazaiak dolgát, vagyis az NB I-ben továbbra is visszafogottabb teljesítményt nyújtanak: eddig mindössze egy győzelmet számlál a veszprémi csapat.