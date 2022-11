Bicskei TC–VLS Veszprém 0-3 (0-1)

Bicske. V.: Juhász. Bicskei TC: Szűcs L. - Lakatos, Gaszner, Marsa, Sóron, Kovács P., Savanya (Szokolay, 51.), Lencsés (Molnár A., 75.), Vékony, Bori (Dencinger, 58.), Bozsoki. Edző: Csordás Csaba. Practical VLS Veszprém: Héninger - Dobsa, Major (Ulbert, 51.), Gálfi (Bakos, 79.), Somogyi, Kovács D. (Végh, 46.), Iszlai (Varga M., 65.), Baldauf, Horváth H., Krebsz, Zachán. Edző: Pető Tamás.

Esélyesként utazott a középmezőnyhöz tartozó Bicske otthonába a tabella második helyén álló Veszprém, és ez a játék képén meg is látszott, a vendégek irányították a találkozót. A 21. percben vezetést szerzett a VLS, Somogyi Richárd vezette fel a labdát, nem támadták őt a védők és a bakonyiak középpályása 22 méterről, ballal szépen lőtt a hosszúba, 0-1.

Az első félidőben több gól nem esett, a szünet után nem sokkal viszont máris növelte az előnyt a Veszprém. Az 51. percben Horváth-Végh-Major volt a labda útja a hazai kapu előtt, végül Major Norbert 10 méterről a hosszúba lőtte a játékszert, 0-2.

A 79. percben labdát szereztek a vendégek, Somogyi ugratta ki Bakos Zsombort, aki ziccerben törhetett kapura, és sikerült is a kapus mellett a hálóba lőnie a játékszert, 0-3.

Végig fölényben futballozott a Veszprém, amely sokkal többet birtokolta ellenfelénél a labdát. A Bicske csak pontrúgások révén jelentett némi veszélyt a kapura, teljesen megérdemelten gyűjtötte be a pontokat Pető Tamás alakulata. A bakonyiak maradtak a második helyen, mert az éllovas Tatabánya is nyerni tudott a játéknapon. A VLS legközelebb - hat idegenbeli meccs után - pályaválasztóként lép pályára, vasárnap a MOL Fehérvár II. csapatát fogadja az ajkai stadionban.