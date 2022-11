Az itthoni bajnokságban egy diadalnál járó Éles Benedekék a kontinentális sorozatban három fellépésen vannak túl a szextettjükben: a német Auf Frisch Göppingentől és a portugál SL Benficától idegenben kaptak ki, a svájci Kadetten Schaffhausen pedig a Veszprém Arénában nyert. Oda ezúttal a Montpellier érkezik, ők két góllal diadalmaskodtak a helvét városban, majd otthon tizeneggyel verték a szlovák Tatran Presovot és nyolccal a németeket. Pontveszteség nélkül állnak a hatos élén, és – a realitás talaján állva – nem valószínű, hogy mifelénk ejtenek csorbát makulátlan mérlegükün. A gallok hazájukban 14-szer lettek bajnokok és 12-szer kupagyőztesek, s az erejüket jól jellemzi, hogy 2003-ban és 2018-ban a BL-serleg is az övék lett. Jelenlegi keretükben nincsenek olyan világsztárok, mint egykoron Gregory Anquetil, Didier Dinart, Jerome Fernandez, Michael Guigou, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, a szlovén Vid Kavticnik vagy az egyiptomi Wissem Hmam, de nemzetközileg jegyzett játékosaik most is vannak. Kedden a jobbszélső Julies Bosra és Yanis Lennére, a Telekom Veszprémhez tartó balszélsőre, Hugo Descatra, a beálló Arthur Lennére, a jobbátlövő Valentin Portéra, illetve az irányító Kyllian Villeminotra, az argentin Diego Simonetre és a szlovén Stas Skubéra lesz érdemes odafigyelni. Edzőjük az a Patrice Canayer, aki 1994 óta irányítja őket.

Az ábra azt mutatja, hogy a mieinktől alighanem még a remek teljesítmény is kevés lesz a sikerhez, ám ez nem azt jelenti, hogy ne lennének céljaik. Akkor mégis, mi lehet a recept a tisztes helytálláshoz? Például, hogy ne csak felvillanásaik legyenek, a koncentrációjukkal ne adódjanak problémák, próbálják tartani az ellenfél tempóját és ne essen szét a védekezésük. A francia együttes egyértelműen jobb náluk, feltehetőleg időnként nagy nyomás alá is kerülnek, de ha Pulay Gáborék fegyelmezetten, az eddiginél nagyobb összhangot mutatva átvészelik a hullámvölgyeket, a saját értékrendjük szerint kiszolgálhatják a közönségüket.