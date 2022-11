SzBRA–MÁV Előre

3:2 (-19, -16, 24, 23, 9)

Balatonfüred, 120 néző. V: Tillmann, Soltész. Szent Benedek RA: Grbac, Koleva 19, Nacsa-Pekárik 15, Sztijepics 22, Jankovics 12, Vacsi 5. Csere: Balogh E., Fáth (liberók), Herbin-Baker 3, Bosnyakova 6, Szerényi, Lekics 1. Edző: Dejan Desnica.

MÁV Előre: Gilfillan 13, Dolotova 5, Karnyickaja 15, Szabó L. 8, Tóth J. 12, Vajda 27. Csere: Kovács E., Borostyán (liberók). Edző: Nagy Fanni.

A székesfehérváriak kezdtek jobban (1-4), és a hazai felzárkózás váratott magára. Kilenc pontra nőtt a vendégek előnye, akik úton voltak az első szett megnyerése felé. A Szent Benedek feljavult a folytatásra, megnehezítette a MÁV Előre dolgát, de nem tudta megakadályozni azt, hogy az első szettet a rivális vigye (19-25).

A második játszma hasonlóan indult, mint az első: a Fejér megyeiek megléptek (0-5) és sikerült nagyobb előnyt kiharcolniuk (4-13). Ezúttal viszont nem lett szorosabb a vége, biztosan nyert a MÁV Előre (16-25).

A harmadik szettben már résen volt a SzBRA, amely 7-6-nál először vezetett a meccsen. Szoros volt a küzdelem, 2-3 ponttal a hazaiak álltak jobban. Egészen 20-20-ig, nagyon izgalmas végjáték következett. Háromszor is megszerezte a vezetést a hazai csapat, a fehérváriak viszont fordítottak és 23-24-nél meccslabdájuk volt. Sztijepics egalizált, majd egy jó sánc után Jankovics végül a Fürednek szerzett szettsikert (26-24).

Folytatódott tehát a meccs és folytatódott a nagy küzdelem. A negyedik felvonásban elsősorban a hazaiak irányítottak, de a vendégek is többször átvették a vezetést. Például 17-20-ra, ám ezt követően az SzBRA jól játszva fordított és 25-23-ra győzött.

Az ötödik szett változatosan indult, mindent beleadtak a felek, 6-5-re még vezettek a vendégek, ám a folytatásban a Balaton-partiak fáradó riválisuk fölé nőttek, megnyerték a döntő játszmát (15-9).

Dejan Desnica: – A győzelemhez gratulálok a lányoknak, sokkal nehezebb volt a meccs, mint azt vártuk. A fehérváriaknak gratulálok a játékukhoz, közel álltak a bravúrhoz. Sokan talán lebecsülik a MÁV Előrét, de ma is megmutatták, hogy nagy erő van bennük. Meg kellett harcolnunk minden egyes pontért, de a szívünk a helyén volt. Ez a meccs most megmutatta, hogy miben kell javulnunk ahhoz, hogy elérjük céljainkat.

Nagy Fanni: – Egész héten keményen készültünk erre a mérkőzésre. Ez úgy gondolom, látszott is a játékunkon. Nagyon közel volt a még nagyobb bravúr, de nem lehetünk türelmetlenek magunkkal szemben. Még tanulnunk kell ezeket a szituációkat, de így is örülünk ennek az egy pontnak.

Az NB I-ben: VESC–Szent Benedek RA 3:0 (19, 6, 17). Veszprém. V.: Kiss, Szabó. VESC: Pós 5, Araújo 15, Sólyomvári 9, Hajós 7, Dordzsceren 10, Thompson 6. Csere: Tóth, Bődi (liberók), Molnár-Pintér 1. Edző: Edon Ibrahimi. Szent Benedek RA: Szakály 5, Egri 3, Dimitric 4, Orosz 6, Sólyom 2, Schneider 3. Csere: Balogh, Darvasi (liberók), Mayefhoffer, Gergácz, Spándli, Lovács, Krakoczki, Tóth 2. Edző: Fésüs Irén.

Az állás, az élmezőny, Extraliga: 1. Békéscsaba 15 pont, 2. Vasas 15, 3. Szent Benedek RA 12.

NB I: 1. DVTK 12, 2. TFSE 11, ...4. VESC 9, ...7. Szent Benedek RA 5.