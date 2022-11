Budakalász-BKSE 29-28 (15-15)

Budakalász, 350 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Budakalász: Váczi, Gjorgjeszki (kapusok), Kovács D. 4, Tyiskov 2, Koncz 1, Mikhalin 2, Tóth R. 1 (1), Kiss B. 2 (1), Varjú 2, Juric-Grgic 10, Papp, Sinkovits 4, Maracskó 1, Dávid. Edző: Csoknyai István. Balatonfüredi KSE: Tóth M., Andó (kapusok), Kemény, Szretenovics 3, Varga M. 3, Bóka 2, Szmetán M. 1, Németh B., Gostovics 8 (4), Szöllősi B. 3, Ág, Hornyák P. 2, Szűcs B. 4, Vajda 2, Brandt. Edző: György László.

Kiállítások: 14, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4.

A jó sorozatban lévő, a bajnokságban négy meccs óta hibátlan fürediek korábbi mesterük, Csoknyai István csapatának otthonába látogattak szombaton.

A vendégek tisztában voltak vele, hogy nem lesz könnyű jó szériájukat folytatni, és ezt már az első percek is alátámasztották, az első öt perc szoros játékot hozott és 3-3-mal zárult. Ezt követően a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, 6-3, a BKSE azonban kitartóan üldözte ellenfelét. Öt perccel az első félidő vége előtt még ugyanez volt a különbség (14-11), ám a vendégek remek hajrával egyenlítettek, miután Varga Márton háromszor is betalált az utolsó percekben.

Fordulás után újra a Budakalász került előnybe, de gyorsan fordítottak a Balaton-partiak, akik az első percet követően vezettek ismét, 35. perc: 17-18. Nem sokkal később Csoknyai István kénytelen volt időt kérni, 18-20 állt ekkor az eredményjelzőn. Ez egyelőre nem volt hatásos, Tóth Mihály védését követően Bóka növelte tovább a füredi előnyt.

Kovács Dominik főszereplésével jött össze az egyenlítés a házigazdának, a balszélső többször is betalált, és ő alakította 23-23-ra az állást. Nem állt meg a Budakalász, amely visszavette a vezetést, a 49. percben 25-23 volt az állás. „Megállt” a fürediek támadójátéka, Gostovics egy közel hatperces gól nélküli időszakot tört meg a vendégeknél, erre Juric-Grgic válaszolt, 51. perc: 26-24.

Hatalmas volt a küzdelem, Hornyák Péter csökkentette egygólosra a hátrányt (27-26), Tóth Mihály védett, Szmetán pedig ki tudott egyenlíteni, 27-27. Vajda kapta meg harmadik 2 perces kiállítását, Varjú volt eredményes, Szretenovics egalizált, 28-28.

Egy perc volt hátra, amikor a vendégek időt kértek, utolsó támadását elhibázta a BKSE. A szintén időt kérő Budakalásznak 16 másodperce maradt a győzelemért járó két pont megszerzésére. Az utolsó pillanatban ez sikerült, Juric-Grgic talált be a legvégén, a döntetlen igazságosabb lett volna, ám óriási csatában a hazaiak nyerni tudtak.