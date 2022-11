Miután a Fejér-B.Á.L. Veszprémen nincs eredménykényszer a Pick Szeged elleni november 12-én (szombat, 18 óra) tartandó bajnokin, annak egyértelmű esélyesei a vendégek, felszabadultan, mindenféle teher nélkül játszhatnak a bakonyiak.

A két gárda eddig ellentétes őszi utat járt be a kézilabda NB I-ben, míg a mieink egy diadallal és hét vereséggel a tizenharmadikak, addig a jelenleg második helyen álló címvédő hét győzelem mellett egyszer kapott ki.

A hétvégi pontokat emiatt is minden bizonnyal a Tisza-partiak szerzik meg, akik a Március 15. utcai teremben is diktálhatják a tempót, de a várható dominanciájuk nem jelenti azt, hogy Éles Benedekék ne tudnának apró részfeladatokat megoldani a 60 perc során.

Példának okáért, hogy ne legyenek túlzottan megilletődve, levetkőzhetnék a görcsösségüket is, ami az idei bajnokságban jellemzi őket.

Konkoly Csaba vezetőedző biztosan szívesen venné, ha lenne tartásuk és derekasan küzdenének.

A lelkiállapotuknak jót tenne, ha bizonyos teendőket megvalósítanának, de az is üdvözítő lenne, hogy mindenki, aki pályára lép a soraikban, hozzá tudna tenni valamit a teljesítményükhöz. Arra kell törekedniük, hogy a jó periódusaikat minél tovább kitolják a találkozón.

Az Európa Liga szünet miatt (legközelebb november 22-én a portugál SL Benfica otthonába látogatnak a veszprémiel) most kicsivel több idejük jutott a felkészülésre, így talán nem vétenek annyi technikai hibát, és helyette dicséretet kapnak a küzdeni tudásukért, az akarásukért, a csupa szív produkciójukért. A szakvezetőjük abban reménykedik, hogy elégedett lesz a tanítványai hozzáállásával. A szurkolóik pedig abban bíznak, hogy a közelmúltbeli fiaskók nem vették el a sportolók kedvét, önbizalmát.

Remek sorozatban van bajnokságban a Balatonfüredi KSE, amely az előző négy találkozóján egyaránt győztesen hagyta el a pályát az NB I-ben. Magabiztosan, hét góllal verte hazai pályán a Ceglédet és a Budai Farkasok együttesét, majd jött egy fantasztikus meccs Csurgón (37-26-os vendéggyőzelemmel), legutóbb pedig a kemény riválisnak számító Komlót fektette két vállra otthon (27-26) György László alakulata. A BKSE így már negyedik a tabellán, mostani ellenfele, a Budakalász csak a tizedik pozíciót foglalja el, de ez nem jelenti azt, hogy a fürediek már magukénak tudhatják a pontokat.

A Csoknyai István vezette budakalásziak veszélyes ellenfelet jelentenek, az egyik példa erre az, hogy ebben az idényben hazai környezetben még nem kaptak ki. A Fejér-B.Á.L és a Budai Farkasok alakulatát megverték, a Komlóval döntetlent játszottak, de legutóbb idegenben is nyerni tudtak, Ceglédről hozták el a két pontot.

A balatonfüredieknek koncentrált, összeszedett, türelmes kézilabdára van szükségük, mert ha kihagyás lesz a játékukban, akkor a házigazda azt kíméletlenül ki fogja használni. Amennyiben sikerül a Csurgó elleni lendületet és produkciót mutatni, akkor folytathatja sikersorozatát a Füred.

A Budakalász–BKSE bajnoki ma 17 órakor kezdődik.