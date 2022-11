Jó érzéssel lép be az ember az USE sporttelepére, hisz kellemes impulzusok érik. A legkisebb palántától a nagyobbakig nem lehet megelőzni őket a köszönésben. Az edzők, a személyzet háttal állva is ráköszön az emberre. Mindig azt hittem, hogy itt csak a futballról szól az élet, de úgy látom, más is történik itt. A filozófiájukat, a módszerüket nem ismerem az edzőknek, a vezetőknek. Egy biztos, olyan egység, egymásért való kiállás, kitartás, közösség, egy nagy család alakult ki, hogy büszke lehet rá a város és akik ide tartoznak: szülők, nagyszülők, sportolók, edzők, vezetők. Figyelik, ha valamelyik csapattárs valamilyen okból hiányzik. A szülők egymástól érdeklődnek, hol van, mi van vele.

Az edzéseket figyelve ez nem megy magától, hisz a kisebb csapatok játékosan, mosolyogva, nem az eredményre orientálva szeretik meg a futballt. A nagyobbaknál bizony kemény munkával, akár napi két edzéssel (funkcionális és labdás), fogcsikorgatva, mosoly nélkül. De ők már tudják, hogy a sok munka meghozza a gyümölcsét, hisz az eredményeik ezt visszaigazolják. Akkor már önfeledten tudnak örülni egymásnak és az eredménynek is.

Minden szülőnek, nagyszülőnek tiszta szívvel tudom ajánlani. Érdemes elmenni, elvinni a csemetét erre a helyre, és megtapasztalni ezt a lég­kört. Természetesen nem lesz mindenkiből élvonalbeli futballista, de jól fogja érezni magát, kitartást, fegyelmet, összetartozást és emberséget tanul. Én a magam nevében is köszönöm, hogy unokáim révén ennek a családnak a tagja lehetek.

Jó egészséget és sok sikert kívánok vezetőknek, edzőknek és játékosoknak.

Hajrá, VFC USE!

Szabó Lajos/Olvasó

Balatonfüred