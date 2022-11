A bronzéremmel végződő nagyváradi Európa-bajnokság után a sportoló, ha lehet, még nagyobb hangsúlyt helyezett a felkészülésére, melynek során edzőivel a technikai elemek mellett elsősorban az erőálló-képességre fókuszáltak. Viktória többhetes, kemény munkával a háta mögött utazott az Eb-re, ahol – 65 kilogrammban, nyolcfős mezőnyben – igyekezett minél jobb eredményt elérni.

Bóka Viktória edzőivel, Szalóki Sándorral (balról) és Sinkó Attilával

Forrás: Griff SE

– A felkészülésem nagyon jól sikerült, tudni kell, hogy szeptembertől Veszprémbe járok egyetemre, emiatt kissé felborult az addig megszokott időrendem, de Veszprémben és hétvégén Pápán is szorgalmasan elvégeztem a nekem előírt feladatokat, mentálisan és fizikailag is felkészültnek éreztem magam – mesélte a friss Európa-bajnok. – Az első küzdelmem egy bolgár lány ellen volt, nagy frekvenciával dolgozott, de az ütései nem voltak erősek, végül két perc után bírói döntéssel sikerült győznöm. Ezután az ellenfelem egy litván lány volt, őt erősebbnek éreztem, de ellene még jobban kijött az ütőerőm, wazarival jutottam tovább. A döntőben is egy erős litvánnal kerültem szembe, igyekezett belharcot vívni, de megfelelő mozgásokkal sikerült ezt megoldani, és a menet végén bírói döntéssel győztem. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott és hozzásegített ehhez az Európa-bajnoki címhez.