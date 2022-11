Podoba Jánosék a hétközi Európa Liga-csoportderbijükön 33-25-re kaptak ki a svájci Kadetten Schaffhausentől a Veszprém Arénában, de ha nincsenek a pontatlan bejátszásaik, az eladott labdáik és a kimaradt ziccereik, szorosabb is lehetett volna a végeredmény. A nemzetközi porond történésein ugyanakkor nem lehet (és szabad) sokáig rágódni, mert a mieinknek hétvégén már a hazai pontvadászatban van jelenésük. Az ott egy győzelmet számláló gárdánk az öt ponttal a tizedik helyen álló gyöngyösiekhez látogat, akik eddig a ceglédieket és a dabasiakat legyőzték, a balatonfürediekkel pedig „ikszeltek”. A rivális nyerni szeretne a bakonyiak ellen, akiknek a kispadján Konkoly Csaba ül. Az edző a karrierje során először Gyöngyösön dolgozott férfiakkal, velük előbb tizenegyedik, majd hatodik lett az élvonalban, míg a 2019/2020-as kiírásban harmadikak voltak, mikor a pandémia okán „leintették” a pontvadászatot. Tavaly decemberben derült ki, hogy a munkássága a királynék városában íródik tovább.

Az aktuális csapata a sérülések és a feszes menetrend miatt nehéz helyzetben van, ráadásul akik bevethetők, azok sincsenek teljesen rendben. A közelmúlt nagyobb arányú vereségei remélhetőleg nem vették el a kedvüket, azok inkább arra sarkallják őket, hogy a jövőben még többet dolgozzanak. Kedden sem egy összeomlott gárda benyomását keltették, jelezték, hogy igenis van erejük és tartásuk. Egyelőre nem érték el az általuk remélt színvonalat, de igyekeznek felnőni a feladatokhoz. Remélik, hogy a fejlődés hamarosan pontokban is megmutatkozik. Az EL-ben újra tanújelét adták annak, hogy tudnak kézilabdázni, ezt a motivációt vinnék át a Gyöngyös elleni, várhatóan küzdelmes bajnokira is.