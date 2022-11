SL Benfica–Fejér-B.Á.L. Veszprém 39-35 (21-17)

Lisszabon, 800 néző. Vezette: Petursson, Thrastarson (izlandiak).

Benfica: Hernandez – Rahmel 2, GRIGORAS 7, MORENO 4, H. Borges, IZQUIERDO 6, S. Borges 3. Csere: Capdeville (kapus), DJORDJIC 7 (2), Vranjes 2, Kljun 2, Moreira 3, Bingo 1, Kallman 2, Martins, Da Silva. Edző: Chema Rodriguez.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 2, Pulay 1, ÉLES B. 9 (1), Szrnka 2, STRANIGG 7, HÁRI 6. Csere: Podoba (kapus), Szatmári 1, Vetési, Ludmán 3, Preszter, Molnár B. 3, Tóth P., Fercsik 1. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 1/1.

A szextettjében pont nélkül álló vendégeknek nem lehettek vérmes reményeik a kupasorozat tavaszi győztesének otthonában, a csata előtt leginkább azon voltak, hogy a riválist megakadályozzák erősségeik érvényesítésében. A maguk elé részcélokat kitűző veszprémiek megilletődöttség nélkül kezdtek, Balogh ziccereket védett, ami tartást adott a túloldalon szinte mindenhonnan betaláló társainak (2-5). A tizenegy nemzet sportolóját felvonultató, súly- és magassági fölényben lévő vetélytárs a 9. percben egyenlített (6-6), de a dicséretesen küzdő bakonyiak tartották velük a lépést (8-9). A veszprémiek védekezésébe sajnos hibák is csúsztak, ezért jól jött, hogy Stranigg és Hári góljaival sikerült rendezni a sorokat: fegyelmezett produkcióval kellemes meglepetést szolgáltattak (13-13). Konkoly edző jól forgatta kevés technikai hibát vétő csapatát, mindenki pihenhetett, igaz, 16-16 után a portugálok repesztettek egy öt-egyes rohamot.

Forrás: Fejér-B.Á.L Veszprém

Ludmánék a fordulást követően is bátran és felszabadultan tüsténkedtek, meggyőzően játszva igyekeztek látótávolságon belül maradni (24-21). Az állás ennél is szorosabb lehetett volna, ha a védekezésükbe még több energiát fektetnek, kiváltképp középen sebezhetőek voltak, ám a hazaiaknak a távolról pontosan célzó Élesék is okoztak kellemetlen pillanatokat (28-27). A következő periódusból rosszul jöttek ki, igaz, mentségükre szólt, hogy kulcsembereik akkortájt a kispadon ültek s a hajrára tartalékolták az erejüket (33-28). A Fejér-B.Á.L. nagy harci szellemről tanúbizonyságot téve innen is felzárkózott (33-31), de az ellenfél gondosan ügyelt arra, hogy a mérkőzés utolsó szakaszát behúzzák (37-31), bár Molnárék a lefújásig faragtak a hátrányukon.

Konkoly Csaba: – Büszke vagyok a csapatomra, itt most olyan lépéseket tettünk meg, amelyek később önbizalmat kell hogy adjanak nekünk. Tartottuk az ellenfél tempóját, ami óriási élmény és szakmai siker is, fizikai fölényüket pedig taktikai fegyelemmel ellensúlyoztuk.