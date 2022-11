A hazai, Kecskemét elleni vereséget követően kétszer nyert idegenben az 1. Futsal Club Veszprém, amely az Aramis SE és a Magyar Futsal Akadémia otthonából is elhozta a pontokat. Egyik találkozó sem volt könnyű, alaposan megküzdöttek a diadalért a bakonyiak, akik mindkét alkalommal 2-1-re nyertek.

Az Aramis az élmezőnyhöz tartozik, így közvetlen riválist sikerült két vállra fektetni, majd az újonc ellen „kötelező” volt a győzelem, amelyet, ha nem is simán, de szintén be tudtak húzni a veszprémiek. Ezek a küzdelmek nagy lökést adhatnak Fehér Zsolt csapatának, amely komoly derbi előtt áll.

Az MVFC Berettyóújfalu jelenleg a legjobb formában lévő együttes az NB I-es mezőnyben. Trencsényi János legénysége a második forduló óta hibátlan, nyolc meccset nyert zsinórban. A pillanatnyi erőviszonyokat és azt figyelembe véve, hogy a két csapat mindig óriásit harcol egymással, ráadásul csupán két pont most köztük a különbség, megállapítható: igazán izgalmas, szoros csata elé nézünk.

Az összecsapás ma 18.30-kor kezdődik a Március 15. úti csarnokban.