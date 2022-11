A világcsúcstartó sportoló Svájcban művészi kategóriában utasított mindenkit maga mögé.



Harminchárom ország részvételével Lausanne-ban rendezték az idei világeseményt, melyre Anna kemény, közel egyéves felkészüléssel a háta mögött utazott. A világ legmagasabb szintű légtornaversenyén a fiatal versenyző művészi karika és karika sport kategóriában indult.

Forrás: Pápai Légtorna SE

– A júniusi kvalifikáció után még intenzívebben folytattuk a mentális és fizikai felkészülést a vb-re – emlékezett vissza Anna. – A célom természetesen két aranyérem volt, ez a sport kategóriában nem sikerült, ott negyedik lettem, sajnos a karika számomra ismeretlen felfüggesztése miatt becsúszott egy-két hiba, ami ezen a szinten már nem fér bele. Így is jól sikerült bemutatnom a gyakorlatot, de a világ élvonalában ez most a negyedik helyre volt elég, az első négy hely között egyébként mindössze nyolctized pont volt a különbség. Ettől még a sport kategóriában én vagyok a világcsúcs tartója, valójában ezt szerettem volna a világbajnokságon megdönteni, remélem, lesz még rá lehetőségem. Fejben nagyon rendbe kellett tennem magam a folytatásra, hiszen aznap még a művészi gyakorlatot is be kellett mutatnom. Ez olyan jól sikerült, hogy amikor felmentem a színpadra, nem volt kérdés, hogy mi lesz az eredmény, addigra már sikerült kiismernem a szerkezetet, és meg is tudtam nyerni a kategóriát, ami hatalmas boldogság volt számomra. Szeretnék köszönetet mondani minden támogatómnak, kifejezetten Pápa Város Önkormányzatának és Áldozó Tamás polgármesternek, továbbá a Pápai Sport Centrum vezetőségének és dolgozóinak, cégeknek, magánszemélyeknek, hogy támogatták világbajnoki részvételemet.