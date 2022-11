Bondor Virág klubvezető nagyszerű hírekről számolt be a veol.hu-nak: ezüstéremnek örülhetett ugyanis a Baby Dolls felnőtt nagyformációjuk a ladies contact style kategóriában. – A csapat egy csodálatos kűrt mutatott be, az ezüstérmes produkcióval az országos ranglista második helyén zárták az évet – mondta Virág.

A versenyen szintén ezüstérmet szerzett a Csinizsaruk felnőtt kisformáció ladies dance plus kategóriában. – A lányok fantasztikusan versenyeztek. Éves eredményükkel az országos ranglista harmadik helyén állnak – kommentálta a sikert az elnök.

Ugyanakkor a Prodigy Project ladies contact style kisformáció új kűrjét mutatta be a versenyen. A tánc és az akrobatikák is nagyon jól sikerültek, így az erős mezőnyben az előkelő 4. helyen zártak. Ötödik helynek örülhetett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi juveniles páros, akik ezzel a tánccal az országos ranglista 6. helyére jöttek fel. A Sweeties junior kisformáció a döntőbe táncolta magát, és ott a 6. helyen végzett. A formáció az országos ranglista 5. helyén áll. A 6. helyen zárt a Fancies girls nagyformáció, akik nagyon szépen helytálltak, és az országos ranglistán is a 6. helyet foglalják el. A No way ladies nagyformáció sem panaszkodhat, hiszen a kemény mezőnyben a hölgyek a 7. helyen végeztek, míg a Flame Princess juveniles nagyformáció a fináléban a 6. helyet szerezte meg.

További eredmények: 10. Sárkányrock (children kisformáció), 11. Heroes (ladies dance kisformáció), 13. Dreamteam (juveniles kisformáció), 14. Dolly Rolls (juveniles kisformáció). A táncosokat Espár Lilla, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel készítette fel.