A nyári távozása óta először szerepelt ellenfélként a Veszprém Arénában Lékai Máté, aki remekül, két góllal kezdett, csapata pedig két perc után 3-1-re vezetett. Borbély kivédte Jahja Omar hetesét, 3-6 után Nilsson szépített, de Lékai rögtön válaszolt. Pörögtek az események, élvezetes volt a meccs.

A folytatásban visszaesett a Fradi kezdeti lendülete és hatékonysága, a nagy kedvvel kézilabdázó Nenadics egyenlített, 7-7. A vezetés hazai átvételére kicsit még várni kellett, a 12. percben Marguc alakította 10-9-re az állást. Az FTC 7 a 6 ellen támadott, a veszprémiek fokozatosan növelték a különbséget, 14-12. Most a vendégek futottak az eredmény után, tették ezt becsülettel, ám a különbség három találatra nőtt, 17-14.

Védekezésben egyre kevésbé tudta felvenni a bakonyiak ritmusát a fővárosi csapat, különösen Nilssont voltak képtelenek hatástalanítani a vendégek. Corrales lőtt úgy gólt a kapuból, hogy indítani szeretett volna, de a labda hosszú volt és a másik oldalon az üres kapuba pattant. Strlek szerezte a 22. Telekom-találatot (22-17), majd nem sokkal később hatra hízott a hazai előny, 29. perc: 24-18. A véghajrát viszont 3-1-re a Ferencváros nyerte, így 25-21-el vonultak pihenőre az együttesek.

Két bakonyi góllal és egy Cupara-védéssel indult a második játékrész. Villámgyorsan nőtt a különbség, 31-23. A nagy rohanásból nem jött ki jól az FTC, rengeteg volt a hiba, a 37. percben tízig számolhatott a publikum, 34-24.

Nilsson a folytatásban is megállíthatatlan volt, a svéd beállós már 11 találatnál járt, 42-31. Továbbra nagy volt a tempó és kevés a védekezés, utóbbira példa, hogy az első kétperces kiállítás az 55. percben történt, Pesmalbek kényszerpihent.

Szabó Tas is bemutatkozhatott a hazaiaknál, ő lőhette volna az 50. gólt, de büntetőt hibázott. Pesmalbek szerezte végül a félszázadik veszprémi találatot, 50-39.

A végén több helyzet is kimaradt mindkét oldalon, egyedül Bognár tudott betalálni, beállítva a rendkívül ritkán látható 50-40-es végeredményt.

A veszprémiek legközelebb, jövő hét csütörtökön a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, a horváth PPD Zagreb együttesét látják vendégül Momir Ilics tanítványai az arénában.

Legközelebb a BL-ben szerepelnek a bakonyi kézilabdázók

Momir Ilics: – Jól küzdött a Ferencváros és rengeteg gól született. Nagy volt a tempó, sokat futottak a csapatok. Az 50 szerzett találattal elégedettnek kell lennem, a védekezéssel nem lehetek az. Gyakoroljuk az 5-1-es védekezést, egyre jobb lesz, de sok munka vár még ránk.

Pásztor István: – Kitűnő gyakorlás volt ez a meccs mindkét csapatnak, nekünk mindenképpen. A Veszprém most is magas szinten kézilabdázott és végighajtotta a találkozót. Megmutatkozott, hogy egy ilyen erős beállós játék ellen a védekezésünk egyelőre nem elég feszes. Nagyon örülök, hogy a serdülő válogatott Bredák Dominik ilyen jól mutatkozott be.



Telekom Veszprém–FTC

50-40 (25-21)

Veszprém, 2680 néző. V.: Altmár, Horváth. Telekom Veszprém: Corrales 1 – Marguc 4 (2), J. OMAR 6, ed-Dera 1, Ligetvári, NILSSON 11, Strlek 3. Csere: Cupara (kapus), Nenadics 7, Lauge 3, Mahé 3 (1), PESMALBEK 5, ELÍSSON 4 (1), Vajlupov 2 (1), Szabó T. Edző: Momir Ilics. Ferencvárosi TC: Borbély 1 – Bujdosó 3, BALOGH 6 (1), Lékai 5, FÜZI 5, Prainer 5, Kovacsics 3. Csere: Győri K. (kapus), DEBRECZENI 5, Mikita, Bognár A. 4, Bredák 2, Török, Pordán, Bohács 1. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 2, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 1/1.