Megtudtuk, Livignóba általában már november közepén megérkezik a tél, így ott két-három héttel korábban el lehet kezdeni a havas edzéseket, mint a régióban máshol. Szezon elején rengeteg nemzet válogatott sportolója és síakadémiás diákok edzőtáboroznak a helyszínen, ahol szinte mindenki sportoló, ami az egész falunak különleges hangulatot ad.

– Az olimpia után kicsit hosszabb pihenőt tartottam. Igazából nem is pihenőt, mert végigdolgoztam a tavaszt és a nyár elejét méhészként. A szezon végeztével több dolog megváltozott körülöttem, úgyhogy valami munka után kellett néznem. Bizonyos tekintetben nem ártott, hogy távolabb kerültem a sporttól egy időre. Persze azért ebben az időszakban is edzegettem, de sokszor még a heti 10 órát sem értem el – mesélte lapunknak Kónya Ádám, megyénk első téli olimpikonja, aki 2018-ban és 2022-benis képviselte a magyar színeket ötkarikás játékokon.

– Július elején aztán újra a lovak közé csaptunk, és azóta nincs is megállás. A felkészülési időszak legkiemelkedőbb része az volt, hogy meghívtak az olasz válogatott egyik szeptemberi edzőtáborába. Ez sportkarrierem talán eddigi legnagyobb elismerése. Ez egy nagyon komoly csapat, olimpiai ezüstök, világbajnoki címek és világkupa-elsőségek. A csapat új edzője, akitől a meghívást is kaptam, több olimpiai bajnokot is kinevelt már más nemzeteknél. A jövőben, reményeim szerint, még többet tudok majd az olaszokkal készülni.

Kónya Ádám elárulta, hogy testvérével, Bálinttal, aki az edzője is, változtattak a felkészülési munkán az előző két évhez képest. – Úgy érzem, hogy nagyon jól reagál rá a szervezetem. Remélem, hogy ez majd a versenyeken is megmutatkozik. Eredmények terén elsősorban FIS-pontokban gondolkozom, nem feltétlenül helyezésekben. Elsődleges cél az olimpiai A szintet is jelentő 100 ponton belül maradni.

Ádám számos megmérettetésen bizonyíthat az előttünk álló szezonban, bőven lesznek közöttük rangos viadalok. – A világbajnokság lesz a fő verseny, és tervezünk négy-öt világkupán is indulni. Ezek mellett természetesen kisebb versenyeken is rajthoz állok, úgyhogy az idei szezon sem lesz lazább, mint a tavalyi. Ha a Covid nem szól közbe, akkor végre újra nézők előtt versenyezhetünk, és a családom is el tud jönni párszor szurkolni.

Megtudtuk, az idény a következő hétvégén éppen Livignóban indul, ezután jön még egy olasz viadal, majd egy osztrák verseny következik.

– Az idei első futásom, amelyet otthon is közvetít a televízió, a davosi világkupa lesz. Remélem, Magyarországról is sokan néznek majd! – zárta a beszélgetést Kónya Ádám.