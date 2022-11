Orlen Wisla Plock–Telekom Veszprém 26-30 (14-15)

Plock, 4000 néző. Vezette: Lah, Sok (szlovénok).

Plock: Pilipovic – PEREZ GONZALO 5, DASZEK 4 (1), Terzic, Susnja, Kosorotov 3, Mihic 3. Csere: JASTRZEBSKI (kapus), SERGIO GUNTIN 4, Zhitnikov 1, Lucin, Yasuhira 1, Krajewski 1, Dawydzik 2, Piroch 2, Komarzewski. Edző: Xavier Sabate.

Veszprém: CORRALES – Marguc 3 (3), Yahia 2, LAUGE 11, Pachmalbec 3, Elderaa, Strlek 1. Csere: Cupara (kapus), NILSSON 3, Ligetvári, NENADIC 5, Sipos 1, Elisson 1, Vailupau, Lukács. Edző: Momir Ilic.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3.

Mivel a lengyel bajnokság aktuális éllovasához az ellenfelek nem győzni járnak, a magyar rekordbajnok sportolói előzetesen kemény, küzdelmes derbit prognosztizáltak. Vagyis, a Veszprém hiába jobb gárda a riválisánál, a legrangosabb nemzetközi kupasorozatba két év után visszatért hazaiakat főként a saját főhadiszállásukon nem szabadott lebecsülni. A mérkőzés elején hol az egyik, hol a másik csapat vezetett (2-1, 2-3, 4-3, 4-5), ami a másfélszáz vendégdrukkerrel kiegészült publikumot is nyomban lázba hozta. Ilic-edző a 10. perctől a cseréivel elkezdte keverni a lapokat, eközben a szurkolók azt láthatták, hogy Corrales hátul, míg Lauge elől adott tartást a bakonyiaknak (5-7). A jól védekezett mieink egy ütemmel rendre a házigazdák előtt jártak, de nem nyugodhattak meg, mert mindnyájan tudták, hogy a lengyelek veszélyesek is tudnak lenni (6-9). Ez a 21. percben be is igazolódott, mikor szinte a semmiből, Krajewski révén kiegyenlítettek (10-10), amihez a Telekom részéről elég volt néhány pontatlanság. Még szerencse, hogy Lauge ott folytatta, ahol az elmúlt hetekben abbahagyta, a dán klasszis szinte valamennyi lövéséből gól született, de az együttese nem tudta teljes mértékben kontrollálni az eseményeket, hiszen a védelem nem működött mindig olajozottan és hatékonyan (14-14).

A fordulást követően gyorsan kiegyenlített a Plock, majd – fél óra után – kisvártatva a vezetést is visszavette (17-16). Mi több, a gyors kézilabdára váltott rivális nem érte be ennyivel, háromgólos különbséget harcolt ki magának (20-17). Ebben a periódusban szinte semmi sem akart sikerülni a veszprémieknek, félő volt, hogy a második félidőt öt-egyes rohammal nyitott ellenfél a bravúrok sorát bemutató Jastrzebski-kapusnak is köszönhetően még jobban felszívja magát. Nem így történt, ugyanis a pompás teljesítményt nyújtott Lauge vezérletével a lendületbe került veszprémiek visszatalált a megfelelő kerékvágásba, előbb kiegyenlítettek, majd Sabate-mester időkérésére fittyet hányva, a korábbi hullámvölgyüket átvészelve újabb gólokat szereztek (20-23). Innentől kezdve nem volt megállás, Nenadicék megrázták magukat és hovatovább megerőltetés nélkül növelték az előnyüket a produkciójukat illetően visszaesett Terzicékkel szemben (23-28). Az utolsó öt percre a fontos kérdések eldőltek, ami azt jelentette, hogy a fegyelmezett és megfelelően koncentrált veszprémiek megerősítették vezető helyüket az A-csoportban.