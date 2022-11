Momir Ilic edző csapata a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban múlt héten intett búcsút a makulátlan mérlegének, ám az SC Magdeburg elleni „iksszel” is megőrizte első helyét a nyolcasában. A mieink kilencpontosak, a soron következő ellenfelük öttel az ötödik helyen áll, a portóiakat és a gudmeieket legyőzték, a párizsiaktól és a már említett németektől kikaptak, legutóbb pedig döntetlenre végeztek a zágrábiakkal. A hazája bajnokságában hétszer megkoronázott, míg a lengyel kupát tízszer elhódított plockiak keretében a zajló BL-kiírásban eddig az orosz Kosorotov (balátlövő) és Zhitnikov (irányító), a horvát Lucin (balátlövő) és Mikic (balszélső), illetve a spanyol Perez Gonzalo (jobbszélső) jeleskedett. A lengyel bajnokság aktuális éllovasának az a spanyol Xavier Sabate a vezetőedzője, a mifelénk nem szorul különösebb bemutatásra.

A Telekom ősszel már megmutatta, hogy miként kell idegenben BL-párharcot nyerni – Portugáliából és Dániából diadalittasan tértek haza –, s most is a két pontra fáj a foguk, noha tudják, hogy a lengyelekhez nem elsősorban győzni járnak a riválisok. Alighanem a Plock is felszívja magát a világ egyik legjobb gárdája ellen, így egy esetleges örömjátékra kevés esély van, inkább egy küzdelmes találkozóra van kilátás. A tapasztaltabb Cuparáék kielemezték a vetélytárs hadrendjét és fegyverarzenálját. A sikerük egyik kulcsa az lehet, hogy a védelmük stabil lesz, aminek köszönhetően könnyű gólokat szerezhetnek. A hátsó alakzat mellett a fegyelmezett játék vezethet még eredményre, de fontos az is, hogy csapatként küzdjenek, mert úgy könnyebben kontrollálhatják az eseményeket. Ha így lesz, akkor újfent sikerrel járhatnak.