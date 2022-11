Csípős, hideg időben gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, a közelmúltban elhunyt Nagy László, Arany János régi füredi futballisták, valamint Hamza Imre és László Lajos törzsszurkolók emlékére. A kezdőrúgást a 87 éves Halápi Jani bácsi, a fürediek legidősebb törzsszurkolója végezte el, miután átvette a csapat ajándékát. A kezdést követően azonnal támadólag lépett fel a hazai gárda, és jutalma a vezető gól lett a 12.percben: Farkas Dániel indításával Róth István lépett ki és parádésan emelt a vendégek kapujába, 1-0. A vezető gól nagyon megnyugtatta a BFC-t, kényelmessé vált a játékuk, s ezért a vendégek feljebb merészkedtek, ügyesen kombináltak, de kapura nem jelentettek veszélyt. Az első félidő krónikájához tartozik még két nagy kihagyott füredi ziccer, amelyeket kiváló formában védő zsámbéki kapus bravúrosan hárított.

Szünet után azonnal egyenlített a vendég gárda. 47.percben hatalmas füredi védelmi hibát kihasználva Kerék kilépett és a rövid sarokba lőtt, 1-1. A egyenlítés után próbált újítani a házigazda, de a vendégek - kapusukkal az élen - állták a sarat, egészen a 61.percig, amikor is a baloldalon előre törő Tóth Gergő verekedte be magát az alapvonalig, éles beadását a jó ütemben érkező Eszlátyi István közelről perdítette a kapuba, 2-1. A vezetés megszerzése után már nem adata ki kezéből az irányítást a BFC és ha nehezen is, de a játék képe alapján megérdemelten nyerte meg a találkozót. Borgulya István, a fürediek edzője a lefújás után úgy értékelt a Naplónak, hogy egy lelkes, szervezett csapat ellen nagyon megszenvedtek, de a győzelemért járó három pontot begyűjtötték, ami ezen a napon a legfontosabb volt.

Balatonfüredi FC – Zsámbéki SK 2-1 (1-0)

Balatonfüred, 200 néző. V: Papp Á.

BALATONFÜREDI FC: Erdélyi - Farkas D. (Pécseli, 76.), Szalai, Róth (Eszlátyi, 46.), Lasz, Burucz, Bartha (Ott, 70.), Szabó B. (Jakab, 91.), Tóth G., Rádai, Géringer. Edző: Borgulya István.

ZSÁMBÉKI SK: Tímár - Somogyi, György B., Lőrinczy (Sárközi M., 74.), Orosházi, Sugár B. (Sugár S., 81.), Sárközi N., Kerék, Barlangi (Tolnay, 66.), Zsuppán (Mártonfi, 66.), Csabafi (Csó2ri, 74.). Edző: Szamosszegi Gábor.