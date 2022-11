A Pécs melletti Jakab-hegy igen változatos helyszínt biztosított, hiszen a rendkívül meredek, hosszan elnyúló hegyoldalak, mély völgyrendszerek mellett az alacsonyabban fekvő területeken mediterrán hangulatú, néhol sziklacsoportokkal és sziklatornyokkal meghintett tölgyligetek adták a hátteret.

Szombaton a sötétedés után elrajtoló egyéni versenyben a Veszprémi Honvéd SE (VHS) sportolói remek futásokkal több pontszerző és dobogós helyet szereztek, Máramarosi Rita pedig egy újabb bajnoki címmel lett gazdagabb. Vasárnap került sor az egyesületek nagy megmérettetésére, ahol a szenior csapatok mellett a fókuszban a fiatalok seregszemléje állt. Az elmúlt években a női váltóknál rendre MOM-VHS küzdelemnek lehettünk tanúi, idén viszont a veszprémiek három csapatot is rajthoz tudtak állítani – és nem csak az elsőséget, de a bronzérmet is sikerült elhozniuk. Ráadásul úgy, hogy az öttagú váltók harmadik embere után a VHS egyes csapata 15 perces lemaradásban volt, de Mérő Dominika a nap legjobb idejét futva ledolgozta a hatalmas hátrányt. Közel egyperces előnyét Máramarosi Rita tovább növelte, így méltán állhatott a csapat a dobogó legfelső fokára. A veszprémi fiúk dolgát sérülés is nehezítette, ennek ellenére megszerezték a pontgyűjtő negyedik helyet.

Eredmények, éjszakai ob, N18: 1. Máramarosi Rita. N21: 3. Mérő Dominika.

F18: 2. Bálint Ádám. F20: 3. Kovács Márk. F40: 2. Molnár Attila. F45: 3. Molnár Zoltán. F55: 2. Egei Tamás.

Egyesületi Váltó ob, női: 1. Heizer Alíz, Ódor Laura, Engi Lilien, Mérő Dominika, Máramarosi Rita, ...3. Gaschler Janka, Gaschler Emma, Engi Lilien, Varsányi Kinga, Lantai Boróka. N150: 3. Kaszásné Boa Ágnes, Lendvai Katalin, Gaschler-Gyeviki Nóra.

F170: 3. Molnár Attila, Gaschler Gábor, Barát János, Molnár Zoltán. F210: 2. Prill László, Takács Csaba, Máramarosi István, Egei Tamás.