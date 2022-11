– Elég kedvezőtlenül alakult számunkra ez az év: a szerencse sem volt a mi pártunkon, és úgy érzem, én sem voltam fejben százszázalékos. Nyilván leginkább ezen kellene javítanunk. Az eredményeink mutatták, hogy a tempónk meglenne – az év elején zajló futamok ezt bizonyítják –, illetve, amikor tényleg azt a formánkat hoztuk, ami az igazi versenyforma. Úgy érzem, hogy idén kicsit mellette voltam a dolgoknak. Az év elején Ausztriában kezdtünk, ott volt pár verseny, amelyeken elindultunk, és biztató eredményeink voltak: ha jól tudom, az abszolútban az első háromban végeztünk mindkét futamon. Nyilván az első két verseny után magasan vezettünk, de sajnos nem volt lehetőségünk és nem is volt célunk, hogy abban a bajnokságban induljunk.

Ennek fényében mi a terv 2023-ra?

– Most még nem tudom pontosan megmondani, hogy mi a cél a következő évben, egyelőre nagyon sok a kérdőjel: a döntéseink is befolyásolják, a jelenlegi vezetés, esetleg a szövetség átalakulása, a képlékeny gazdasági helyzet együttesen sok bizonytalansági faktort jelent. Sajnos mostanában elég nagy a kiszámíthatatlanság, próbáljuk összerakni a jövőbeli költségkeretet, de azt gondolom, két hónapon belül döntést kell hoznunk. A konkrétum annyi, hogy a magyar bajnokság, az osztrák bajnokság, a Mitropa- vagy Európa-bajnokság jöhet szóba – hogy melyik mellett tesszük le a voksunkat, még nem tudom… Azt gondolom, hogy a magyar bajnokság lesz a fő irányvonal, de ha ki tudjuk gazdálkodni, sikerül szponzorokat találni, akkor inkább az Európa- bajnokságot helyezném előtérbe, az lenne a fő cél.

Idén a Mikulás-rali lesz az utolsó éles bevetés?

– Igen, a Szilveszter-rali nem tartozik a kedvenc versenyeim közé, úgyhogy ott nem is szándékozom elindulni. A Mikulás-rali lesz az évzárás, és remélem, jó hangulatban, lazán és eredményesen fogunk szerepelni. A murvás pályákat kedvelem, a veszprémi pályák meglehetősen jók is, és a versenyt is nagyon élvezem. Azt gondolom, ez az eredményben is megmutatkozik majd, miként az elmúlt két évben is sikerült jól odatenni magunkat.