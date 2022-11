A Pápai Sport Nonprofit Kft. szervezésében második alkalommal rendezték meg a Pápai Sport CentRun elnevezésű megmérettetést. A verseny az Ötpróba program pontgyűjtő állomása is volt. 5,25, 10,5 vagy a félmaratoni, 21 kilométeres táv várta a jelentkezőket, akik között az Egy a világunk Alapítványt is ott volt, akik súlyosan halmozottan sérült gyerekeknek és fiataloknak szerveznek szabadidős és rehabilitációs programokat. A sportolóknak nemcsak az ellenfelekkel és a távval, hanem a váltakozó talajtípusokkal is meg kellett küzdeniük, volt rekortán, aszfalt, térkő, murva, apró kavics és mulcs is az út során. 21 kilométeren olimpikonunk, Szögi István bizonyult a leggyorsabbnak.

– Körülbelül hetven perc alatt értem célba, amivel meg vagyok elégedve, nem számítottam ilyen jó futásra, picit lendületesebb lett, mint terveztem. A pálya nagyon jó volt, az időjárás is kegyes volt hozzánk, jól éreztem magam.

– Létszámban, hangulatban, minőségben messze túlteljesítettük a tavalyi versenyünket – nyilatkozta Koncz János szervező. – Mindegyik kategóriában új csúcsok születtek, mindenkitől pozitív visszajelzéseket kaptunk, elégedett vagyok a nappal, köszönöm mindenkinek a munkáját, külön ki szeretném emelni a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium közel harminc diákját, akik segítőként sokat tettek a futók biztonságáért és a jó hangulatért. Eredmények: 5,25 km: 1 Kovács Botond, 1. Szemán Kata; 10,5 km: 1. Szirbek Albert, 1. Varga Gréta Barbara; 21 km: 1. Szögi István, 1. Györkös Virág.