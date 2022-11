Fejér-B.Á.L. Veszprém–MOL Tatabánya KC 27-40 (16-21)

Veszprém, 500 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

Veszprém: Podoba – Szmetán P. 1, Pulay 1, ÉLES B. 9 (1), Szrnka, Stranigg 3, Hári 3 (2). Csere: Balogh (ka-pus), GÁL 5, Ludmán 2, Vetési 1, Tóth P., Molnár B. 2, Szatmári, Fercsik, Preszter. Edző: Konkoly Csaba.

Tatabánya: SZÉKELY – RODRIGUEZ 6, ANCSIN 8, TOPIC 4, Pergel 2, Győri 3 (1), PERIC 5. Csere: Nagy B. (kapus), MARAS 6, Ubornyák, Vilovski, Edwards 4, Obradovic 1, Paizs 1, Bodor. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1.

Az élvonal utolsó előtti helyén „árválkodó” hazaiak a tisztes helytállás reményében fogadták a tabella harmadik helyezettjét, s mert tudták, hogy nem ők az esélyesek, főként bátran és felszabadultan szerettek volna játszani. A felek a támadásokat illetően gyorsan bemelegedtek, a védekezésre kevésbé ügyelve, hol az egyik (2-1, 3-2), hol a másik csapat vezetett (4-5, 5-6), ami a szurkolóknak is tetszett. A vendégek a 10. percben „léptek el” először két góllal, majd hárommal, ám szerencsére Éles Benedek ott folytatta, ahol az EL-ben abbahagyta (9-11). Hamaro-san a napokban igazolt Gál Dominik is pályára lépett a mieinknél, és sebtében szerzett két találatot (11-13). Az ellenfél tartotta a különbséget, majd mikor a soraikban Ancsin is elkapta a fonalat, elkezdtek igazán kiütközni az erőviszonyok (13-18).