Fejér-B.Á.L. Veszprém–Montpellier HB 31-39 (16-25)

Veszprém, 800 néző. Vezette: E. Vitaku, A. Vitaku (koszovóiak).

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 2, GÁL 4, Szrnka 3, ÉLES B. 5 (1), STRANIGG 6, Hári 3. Csere: Podoba (kapus), Pulay 1, Tóth P. 2, Ludmán 2, Vetési 1, Molnár B. 2, Szatmári, Preszter. Edző: Konkoly Csaba.

Montpellier: BONNEFOI – Y. LENNE 8, Porte 3, Skube 2, Nacinovic 2, Villeminot 4 (1), PELLAS 5. Csere: Desbonnet (kapus), SIMONET 6, Berthier 2, A. Lenne 1, Panic 1, Jensen 3, Moscariello 1, Cornette 1. Edző: Patrice Canayer.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.

Mivel a csoport utolsó helyén álló hazaiak az ott vezető, kétszeres BL-győztest fogadták, előzetesen leginkább a tisztes helytállásban gondolkodhattak, nem igazán mutatkozott esélyük arra, hogy a bombaerős vetélytárs ellen gyűjtik be az első EL-pontjaikat. Noha a vendégek kaptak előbb lábra (1-3), a mieink egy rövid ideig még állták a sarat, felzárkóztak (4-4), aztán mind nagyobb nyomás alá kerültek (4-7). A vendégek a folytatásban átszaladtak rajtuk, minden hibát könyörtelenül kihasználtak (4-10). Éles Benedekék a félidő közepén mintha tartották volna a rivális tempóját (8-13), de hiába lett 10-13 is az állás, nehéz helyzetben voltak, hiszen a kispadról érkezett gall csereemberek is a nemzetközi klasszisok táborába tartoztak (11-18). A támadásokkal nem volt különösebb baj, de hátul elvétve tudtak ellenállást tanúsítani, a Montpellier lekontrázta őket, akinek a kézilabdázói ilyenformán könnyen kerültek helyzetbe (14-22).

A fordulás után Stranigg hiába lelt rá a góllövő formájára, a különbség nem csökkent, mi több, Skubéék a 40. percben már tíz góllal vezettek (21-31). Pedig addigra vagy két sebességi fokozattal kapcsoltak vissza, már nem domináltak úgy, mint előtte (25-31), a diadaluk persze így sem forgott veszélyben. A hullámvölgyből kikerült veszprémiek próbáltak egyenrangú ellenfelek lenni, akadtak is szép felvillanásaik, Podoba is több labdát hárított, de a franciák szemmel láthatóan tartalékos üzemmódba „kapcsoltak” (27-34). A végén mindkét oldalon maradtak ki helyzetek, ami azt is jelentette, hogy a második félidőt a hazaiak nyerték meg.

Konkoly Csaba: Az első félidő rosszul sikerült, ám a másodikban bebizonyítottuk, hogy a taktikai fegyelem és türelmes játék eredményre vezethet. A nagyszünetben többpasszos játékot kértem a tanítványaimtól, amit betartottak, és lám: kiegyenlítettebb is lett a játék.