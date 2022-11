1. FCV-Nyíregyháza 4-0 (4-0)

Veszprém. V.: 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Fridrich, Dorogi, Bencsik, Kiss M. Csere: Soós, Molnár R., Everton, Bognár, Ábrahám, Gavrilovics, Fellembek, Bartha, Gerencsér. Edző: Fehér Zsolt.

Nyíregyháza: Szabolcsi – Varga, Krajnyák, Lakatos L., Gyügyei. Csere: Petró, Gyulai, Kovács B., Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Bagdi. Edző: Lovas Norbert.

Az éllovas fogadta a nyolcadik helyezettet, a veszprémiek remek formában várták az összecsapást, a Nyíregyháza három vereség után állt. Az újonc először szerepelt a Március 15. úti sportcsarnokban, vezetőedzője, Lovas Norbert viszont többször meccselt már a bakonyiak otthonában.

A papírformának megfelelően fölényben futballozott a házigazda, több helyzet is akadt, viszont a gólra a 12. percig várni kellett. Ekkor Fridrich, Bencsik és Kiss Milán játszotta ki a nyírségi védelmet, utóbbi lőtt közelről a hálóba, 1-0.

Még ugyanebben a percben jött a következő veszprémi gól, Everton szép cselek után, balról, ballal zúdította a kapu bal oldalába a labdát, 2-0.

Próbálta rendezni a sorokat a vendégcsapat, de a szünetig még két újabb találatot kapott.

A 18. percben Gelencsért ketten sem tudták szerelni a bal oldalon, a játékszer átkerült a hosszú oldalra, ahol Ábrahám kilenc méterről, kapásból nagy gólt ragasztott a nyíregyházi kapuba, 3-0.

A 19. percben egy vendég szöglet után kontrázott az 1. FCV, Everton és Fridrich játszott össze, előbbi volt a befejező, 4-0.

Fordulás után beleerősített a Nyíregyháza, amely helyzeteket dolgozott ki, kapufát is lőtt.

A másik oldalon Fellembek is a kapufát találta el egy szép támadás végén. A fiatalokkal is taktikusan, okosan, olykor veszélyesen játszott a Veszprém, a Nyíregyháza becsületére legyen mondva, esélytelenül is rendkívül lelkesen futsalozott az újonc.

A második játékrészben viszont a védelmek és a kapusok bizonyultak erősebbnek a támadókkal szemben, egyik oldalon sem esett találat.

A továbbra is szépen menetelő Veszprém legközelebb, jövő pénteken a Haladás elleni idegenbeli rangadón lép pályára.