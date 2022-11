Veol Sportpodcast: 2. rész Tegnap, 14:00

Sakk, matt, Zsóka: vb-címről álmodik a lány

Az ajkai Gaál Zsóka mindössze 15 éves, de máris beírta a nevét a magyar sakk történetébe, illetve nemzetközi szinten is jegyzett játékos. Óvodásként, cumival a szájában is nyert versenyt, ma pedig már felnőtt női válogatott. Céljai továbbra is magasak. Családjával együtt volt podcastunk vendége.

Gaál Zsóka egy évvel ezelőtt U14-es világbajnok lett, de korábbról is van korosztályos vb-, és Eb-érme. A női nemzetközi mester ma már felnőtt női válogatott, idén ott volt az Indiában rendezett sakkolimpián, és nyolc győzelemmel segítette a 11. helyen végzett magyar csapatot. Évek óta rengeteget edz és versenyez, igazi profiként harcol a céljaiért és az álmaiért. Hogy mik azok? Kiderül a Veol Sportpodcast legújabb adásából. Ahogyan azt is megismerhetjük, hogy miként zajlanak egy profi sakkozó mindennapjai, milyen hatással van Polgár Judit a pályafutására, milyen felnőttek, fiúk, férfiak mezőnyében versenyezni, mit gondol a sakk egyre nagyobb népszerűségéről és csalási botrányairól, illetve szerinte miért nem nyerne meg még egy megyei bajnokságot sem a Vezércsel című népszerű sorozat főszereplő hölgye. Zsókát édesanyja, Renáta és édesapja, Sándor is elkísérte a stúdióba, így a szülők szemszögéből is megismerhetjük a sakk különleges világát, betekintést nyerhetünk a család életébe. Témája van, hozzászólna, kérdezne? Írjon erre a címre: [email protected]

