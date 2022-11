Budai Farkasok-Telekom Veszprém

29-39 (12-19)

Budaörs. V.: Héjja, Kónya. Budai Farkasok: Merkovszki, Tóth N. (kapusok), Turák, Puskás 1 (1), Auer 4, Nurelden, Valler 1, Vuleta 3, Szövérdffy 2, Enomoto 8, Holdosi 2, Kvastek 3, Rédai 3, Kovács Á., Nagy Sz. 2. Edző: Koi Endre. Telekom Veszprém: Corrales, Cupara (kapusok), J. Omar 6 (1), Nenadics 4 (2), Nilsson 5, Elísson 1, Ligetvári, Marguc 1, Strlek 4, Lukács P. 4 (1), Mahé 2, ed-Dera 1, Ilic Z. 2, Pesmalbek 7, Vajlupau 2, Sipos. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 6/4.

A nyeretlen újonc fogadta a veretlen éllovast pénteken a kézilabda élvonalban. Nem volt tehát kérdés a pontok sorsa, s ezt a Veszprém gyorsan nyilvánvalóvá is tette, 5. perc: 1-5. Majdnem kilenc percet kellett várni a második hazai gólra, ekkor 2-7 állt az eredményjelzőn. Ezt követően viszont Tóth Norman védett kettőt és újabb két találatot vitt be a Budai Farkasok, 4-7. Igyekezett tapadni a házigazda, persze ez a biztos vendégvezetést nem veszélyeztette, 20. perc: 8-12. A folytatásban pedig hétre hízott a különbség, 10-17, s ez a fór maradt a szünetre is.

Egészen az 50. percig sikeresen tartotta magát 10 gólos hátrány alatt a Budai Farkasok, 24-34. Két hazai találatot követően Ilic Zoran és Lukács Péter volt eredményes. Az utolsó vendéggólt is Lukács szerezte, majd Holdosi állította be a végeredményt, 29-39.

A bakonyiak legközelebb, jövő csütörtökön, lépnek pályára, a Ferencváros elleni hazai meccsel folytatják szereplésüket.

Dragan Pesmalbek hétszer volt eredményes Fotó: Penovác Károly